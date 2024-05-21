Yapay zeka, arama motorlarını ele mi geçirecek?

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Yapay zeka chatbotlarının gelişimi, artık kullanıcıların web’de bulmak istediği her şeyi üretken AI chatbotları üzerinden aramaya başlaması bu soruyu gündeme getirdi. Dünyanın lider arama motoru uygulamasının sahibi Google’ın da geçtiğimiz yıl boyunca çevresinde oluşan en büyük gizem, şirketin temel ürünü, orijinal ve hala ana gelir kaynağı olan arama motorlarına ne olacağı sorusuydu.

Arama motorları AI chatbotlar tarafından değiştirilecek mi? Mayıs ayında, şirket bu konu ile ilgili bir açıkalada bulundu: “Arama’nın bir sonraki çağında, AI sizin için çalışacak, böylece sizin yapmanıza gerek kalmayacak” şeklindeki bu video duyruda AI Özetleri, Google’ın AI tarafından üretilen cevaplar için yeni ismi, yakında kullanıcıların sonuç sayfalarının en üstünde görünmeye başlayacağı belirtildi.

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Bu, internetin, bir sorgu verildiğinde, bağlantılar ve ipuçları sağlamadığı, sadece cevap verdiği bir geleceğe doğru bir adım.

ARAMA MOTORLARININ DEĞİŞİMİ

Dünyanın neredeyse tamamında arama motorları insanların internetle, bilgisayarlarıyla ve telefonlarıyla etkileşime geçtikleri ana arayüzlerden bir tanesi. Bu doğrultuda en çok kullanılan arama motoru Google’ın da yaptığı her bir değişiklik büyük önem taşıyor çünkü Google’ın web’deki rolü, hem bir dağıtıcı hem de dikkatin monetize edilmesi açısından büyük, tartışmalı ve belki de değişmek üzere olan bir rol.

Ancak, yapay zeka arama deneyimi konusunda Google henüz kusursuz bir AI deneyimi sunmayı başarabilmiş değil. Bu gelişim Google’ın iddia ettiği gibi daha iyi hale gelebilir ya da kullanıcılar memnun olduğu sürece kalite çok da önemli değildir... İki türlü de, Google’ın tüm web ekonomisini yeniden yapılandırma sürecinde olup olmadığı ve sentezlenmiş özetlerin yayıncılara ve diğer Google’a bağımlı platformlara son, ölümcül darbeyi indirip indirmeyeceği sorusu uzun süre açık kalmayacak. REKLAM AMAÇ OPENAI İLE MÜCADELE EDEBİLMEK Google’ın AI ile ilgili arama konusunda ne istediği oldukça açık: OpenAI gibi rakiplerle rekabeti engellemek ve zirvedeki yerini korumak. OpenAI’nin gelişim hızı göz önünde bulundurulduğunda Google’ın yalnızca arama motoruna ekleyeceği yapay zeka modellemesi bu rekabette yine de öne geçmesine yetecek bir güç elde etmesini sağlamıyor. Bunun bilincinde olan firma ise yalnızca arama motoruna değil başka birçok alanda daha yapay zeka yatırımlarıyla bu rekabette pay sahibi olmaya gayret gösteriyor. Bu yatırımların arka planında yatan özelliklerin bazıları canlı-demo aşamasında olsa da, birçoğu ufukta öneriler veya belki de pazarlama olarak yer alıyor. Google, “Rakiplerimiz AI ile ne yapıyorsa, biz de yapıyoruz ve aslında, biz ilk yapandık” mesajını vermeye çalışıyor

ESAS MESELE GİZLİLİK VE VERİ Ancak odak noktasına gelen farklı bir hikaye var ki, bu AI’ı Google’ın ilişkisini çözmeye çalıştığı saf bir teknoloji olarak değil, eski bir CEO’nun “Tüyler ürpertici çizgiye kadar git ve geçme” olarak tanımladığı şirket politikasının bir devamı olarak konumlandırıyor. Bu araçların birçoğu sizin için neler yapabileceklerine dair açık iddialarda bulunuyor. Karşılığında kullanıcıların sağladığı şey isedijital yaşamlarının her yönüne daha tam erişim. REKLAM Ne olursa olsun, yapay zekayı hızla devreye sokma çabası, daha fazla erişim ve daha fazla veri için bir uğraş ve kullanıcıların bunları bırakacakları yönünde bir endüstri varsayımını temsil ediyor. Google’ın aramalarda çıkarttığı kişilerin ilgi alanlarına yönelik reklamlardan, sponsorlu içeriklere kadar birçok şeyin temelinde bu veriler bulunuyor ve kullanıcı verilerinin değeri her geçen gün katlanmaya devam ediyor. Gmail’den, harita uygulamasına, iş yeri yazılımlarından, akıllı telefon işletim sistemine kadar... Web aracılığıyla Google Arama’dan yıllarca toplanan veriler, Google’a kendi başına makul sonuçlar üretme yeteneği verdiği gibi, AI asistanları da yardımcı olduğu belirtiliyor. Google bunu pazarlama amacının ötesinde, teknik onayınızla uzun süredir toplanan veri hazinesini işler hale getirmek. Bu doğrultuda Google’ın gizlilik endişelerinin farkında olduğuna ve bu konulara dikkat ettiğine dair işaretler var. Bunların başında şirketin açıkladığı, arama ekranı özelliğinin verileri buluta göndermek yerine cihaz içi AI’ye dayanacağını vurgusu geliyor. REKLAM AI patlamasının internet devleri için yıkıcı bir tehdit olduğu popüler düşünce, şimdiye kadar aldığından daha fazla şüpheciliği hak ediyor. Teknoloji firmaları, kullanıcıları hakkında büyük miktarda kişisel verinin edinilmesi, üretilmesi ve para kazanılması üzerine kurulu mevcut işletmeleri olan şirketler olarak dikkat çekiyor. kişisel asistan seviyesinde veya makine zekasına ulaşmak için hizmet veren büyük dil modeli tabanlı AI’nin tam, muhteşem potansiyelini açığa çıkarma sırrı, onları inşa eden insanlara göre, sadece daha fazla veriye daha fazla erişim amaçlıyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMIYLA İNTERNETİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR Bu komploların arka planında Google ise yapay zeka (AI) alanındaki kapsamlı yatırımları ile, internetin geleceğini yeniden şekillendiriyor. Teknoloji ve günlük yaşamın çeşitli yönlerinde önemli bir etki yapması beklenen bu yatırım, şu anahtar noktaları içeriyor: AI 2030 Vizyonu: Google Cloud’un AI başkanı Andrew Moore, yapay zekanın (AI) önümüzdeki on yıl içinde nasıl gelişeceğine dair bir vizyon paylaştı. Moore, AI’nın geniş bir kitleye concierge benzeri hizmetler sunabileceğini ve böylece seyahat planlaması gibi günlük görevleri çok daha basit hale getirebileceğini öngörüyor. Bu, AI’nın insanların günlük yaşamlarını kolaylaştırmasının yanı sıra, iş dünyasında da verimliliği artırabileceği anlamına geliyor.

Finansal Büyüme: Google’ın AI yenilikleri, şirketin finansal büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmuş durumda. AI, arama motorlarından otomatik çeviri hizmetlerine kadar Google’ın birçok ürün ve hizmetine entegre edilmiştir. Bu entegrasyon, kullanıcı deneyimini iyileştirmenin yanı sıra, reklam gelirlerini ve iş verimliliğini artırmada da etkili olmuştur.

AI Altyapısı: Google, AI modellerinin verimli çalışması için özel olarak tasarlanmış Tensor Processing Units (TPUs) ve AI’ya özgü veri merkezlerine yatırım yapmıştır. Bu altyapı, AI modellerinin daha hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde çalışmasını sağlayarak, AI uygulamalarının daha geniş bir kullanım alanına yayılmasına olanak tanımaktadır.

Arama’da AI: Google, karmaşık sorgulara verilen yanıtların doğruluğunu ve kalitesini artırmak için Arama servisine üretken AI teknolojisini entegre etmiştir. Bu, kullanıcıların daha karmaşık ve çok katmanlı sorularına bile doğru ve anlamlı yanıtlar alabilmesi anlamına gelir.

Web Üzerindeki Etkisi: Google’ın AI’ya yaptığı bu yatırımın, internet üzerindeki içerik kaynaklarının çeşitliliğini azaltabileceği ve kullanıcıların aradıkları bilgilere daha hızlı ulaşmalarını sağlayabileceği tartışılmaktadır. Ancak bu durum, bazı içerik üreticileri için zorluklar yaratabilir ve internetin genel yapısını değiştirebilir. Google’ın AI’ya yaptığı bu yatırımlar ve yenilikler, internetin evrimini sürdürmeye devam ediyor ve AI’ı dijital deneyimimizin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Tartışmaları da beraberinde getiren teknoloji için heyecan verici bir dönem ve AI, dünya ile etkileşim şeklimizi dönüştürmeye hazırlanıyor.