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        Haberler Ekonomi Otomobil Renault Duster'ın fiyatı resmi açıklamadan önce belli oldu - Otomobil Haberleri

        Renault logolu Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı

        Yeni neslinde Renault logosu taşıyan ve artık yerli bir model olan Duster'in fiyatı, resmi açıklama öncesinde ortaya çıktı. Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne yansıyan fiyatlara göre, yeni Duster 1 milyon 234 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. 3 farklı motor ve 2 farklı donanım paketi ile yollara çıkmak için gün sayan Renault logolu Duster'ın fiyatı, en yüksek donanım paketi tercih edildiğinde ise 1 milyon 616 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 08.07.2024 - 07:40 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:17
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        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
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        Üçüncü neslinde Dacia logosunu terk ederek Renault logosu ile Türkiye'de satılacak Duster'in, sır gibi saklanan fiyatı ortaya çıktı.

        Duster'ın ön siparişe açan Renault Türkiye, henüz aracın resmi fiyatlarını yayınlamadı.

        Fakat, Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne yansıyan fiyatlara göre, yeni Duster 1 milyon 234 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Renault logolu Duster'ın en donanımlı fiyatının ise 1 milyon 616 bin TL olduğunu Kasko Değer Listesi'nden öğreniyoruz.

        Yeni neslinde Dacia logolu Duster Romanya'da, Renault logolu Duster ise Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasında üretilecek. Bu durum, kuşkusuzu Türkiye'nin otomotiv ihracatına da olumlu katkı sağlayacak.

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        3 FARKLI MOTOR, 2 DONANIM

        Peki yeni Duster'da hangi donanımlar ve motor seçenekleri bulunuyor? Bu soruların yanıtı da yine Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nde yer alıyor.

        Renault'un yeni SUV modeli, hibrit, yarı hibrit ve LPG'li seçenekler ile yollara çıkacak.

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        4 tekerlekten çekiş sistemi ise sadece yarı hibrit motorlar ile alınabilecek. Yarı hibrit motorlar 130 beygir, E-Teach hibrit motorlar ise 145 beygir güç çıkışına sahip. LPG'li Duster ise 100 beygir güç üretiyor.

        Duster'da iki Evolution ve Techno olmak üzere iki farkl donanım seçeneği yer alacak. Giriş versiyon olan Evolution pakette, üç motor seçeneğinin hepsi yer alıyor. Techno pakette ise sadece hibrit ve yarı hibrit motorlar sunuluyor.

        LİSTEDEKİ FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR

        Geçtiğimiz dönemde, Chery, MG, Lynk & Co., Togg ve DFSK gibi farklı markalara ait araçların fiyatlarını da, resmi satışlardan önce Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nden tespit etmiştik.

        Benzer şekilde, Renault Grubun'nun sportif modeli Alpine A110'nun ve Fransız üreticinin ticari modeli elektrikli Kangoo'nun da fiyatı da henüz resmi satışlara başlamadan önce aynı listede radarımıza takılmıştı.

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        Türkiye Sigorta Birliği, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

        Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

        Indicata'nın Türkiye Sigorta Birliği ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

        Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen Türkiye Sigorta Birliği'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

        Dolayısı ile, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı listenin Renault Türkiye'nin açıklayacağı fiyat listesi ile büyük ölçüde örtüşeceği söylenebilir.

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