Fransız spor otomobil markası Alpine, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor. Renault bünyesindeki marka, 2017'de tanıtılan A110 modelini önümüzdeki aylarda Türkiye'de satışa sunacak.

1.8 litrelik motora sahip otomobilin 3 farklı versiyonu bulunuyor. Serinin giriş modeli

252 beygir güç (185 kW) ve 320 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun ağırlığı ise 1102 kg olarak açıklanıyor. Bu versiyon 0'dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede çıkıyor.

Bir üst versiyon olan GT'de ise motor gücü 300 beygire (221 kW) çıkıyor. 1119 kg ağırlığındaki bu versiyon 340 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede çıkıyor.

A110 ailesinin en güçlü versiyonu olan S ise, GT'deki gibi 300 beygir (221 kW) güç ve 340 Nm tork üretiyor. GT'den 10 kg daha hafif olan bu versiyon da 0'dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede çıkıyor. Bu versiyonda diğerlerinden farklı olarak geliştirilen spor şasi bulunuyor.

Kasko Değer Listesi'ne göre, A110'un ilk etapta S ve GT versiyonları Türkiye'ye gelecek.

Birçok otomobilin ülkeye henüz giriş yapmadan önce fiyatının yansıdığı Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'nde, Alpine A110'nun da fiyatı yer alıyor.

Fransız spor otomobilin Türkiye'ye hangi versiyonunun geleceğini ise Türkiye Sigorta Birliği'nden öğreniyoruz.

A110'nun tüm güç seçeneklerinde, motor gücü 7 ileri otomatik şanzıman ile arka tekerleklere aktarılıyor.

Serinin en güçlü versiyonu ise R adını alıyor. Bu versiyon A110 S'e göre 34 kg daha hafif. Bu sayede 0'dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede çıkabilen A110 R'da da yine 300 beygir (221 kW) güç ve 340 Nm tork üreten motor görev yapıyor.

BAŞLIK

S versiyonunun 2023 model satış fiyatı 6 milyon 300 bin TL, GT versiyonun 2023 model satış fiyatı ise 6 milyon 700 bin TL olacak.

Kasko Değer Listesi'nde, 2024 model olarak şimdilik sadece S versiyonun fiyatı yer alıyor. Model yılı geçişi ile birlikte, aracın fiyatının 400 bin TL artarak 6 milyon 700 bin TL'ye yükseldiği görülüyor.

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'Kasko'dan ortaya çıkan fiyatlar, Alpine A110'un her ne kadar Renault logosu taşımasa da, bugüne kadar Renault Mais'in Türkiye'de sattığı en pahalı model olacağını gösteriyor.

Ayrıca, Alpine 110, Renault Group'un Türkiye'de en yüksek vergi dilimine giren modeli unvanını da taşıyacak. Öyle ki, Renault Group bünyesindeki Renault ve Dacia modellerinin aksine, Alpine 110 yüzde 150 ÖTV diliminde yer alıyor.

ABD'YE AÇILACAK

Hali hazırda tek bir model ile varlık gösteren Alpine için, gelecekte SUV ve elektrikli model planları da yapılıyor.

Ayrıca, Kuzey Amerika pazarında uzun yıllardır varlık göstermeyen Renault'un yeni dünyaya Alpine ile geri dönebileceği de aktarılıyor.