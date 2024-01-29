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Türkiye otomotiv pazarına Çin'den gelen markalar kervanına yeni bir isim daha katıldı. Volvo'nun Çinli sahibi Geely bünyesinde faaliyet gösteren Lynk & Co, sessiz sedasız ülkeye giriş yaptı.

İlk etapta kompakt SUV modeli '01' ile Türk tüketicinin karşısına çıkacak Çinli firma, İstanbul'da bir genel müdürlük oluşturmak için de kolları sıvadı.

Edindiğimiz bilgiye göre, Lynk & Co'nun Türkiye merkezi ise, uzun yıllar boyunca Hyundai Assan tarafından kullanılan fakat 2023'de Hyundai Assan'ın genel müdürlüğünü başka bir adrese taşınması ile boşa çıkan bina olacak.

İstanbul Kozyatağı'nda bulunan binada Lynk & Co'nun ne kadarlık bir istihdam yaratacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Şirket web sitesi kurma hazırlıklarına da başladı. Bu kapsamda 'lynkco-turkiye.com' adresi şirketin resmi internet sitesi olacak.

Öte yandan, Lynk & Co 01'in İstanbul yollarında testleri gerçekleşiyor. Tescil işlemleri yapılan ve plakası çıkarılan 01'i, Kadıköy ilçesi sınırları içerisinde görüntüledik.

XC40'IN KARDEŞİ

Markanın Türkiye'de satışa sunacağı ilk modeline dönersek, Volvo XC40 ile platform kardeşi olan otomobilde, 1.5 litrelik hibrit motor görev yapıyor.

Toplam gücü 200 beygire çıkan bu sistem haricinde, bir de plug-in hibrit, yani kablo ile şarj edilebilir bir hibrit güç ünitesi bulunuyor.

Bu seçenekte motor gücü 260 beygire çıkan otomobil, daha fazla elektrikli sürüş menzili de sunabiliyor. Aracın uzunluğu 4549 mm, genişliği 1860 mm ve yüksekliği 1689 mm olarak açıklanıyor. Otomobilde toplam kapasitesi 17.7 kWh olan yüksek yoğunluklu lityum batarya görev yapıyor. SUV model sadece elektrik gücü ile 70 km kadar yol gidebiliyor. Lynk & Co'nun geçmişinden de biraz bahsetmek gerekirse, şirket Geely ve Volvo tarafından 2016 yılında ortaklaşa kuruldu. Geely ve Volvo'nun birlikte geliştirdiği kompakt modüler mimari (CMA) platformu üzerinde otomobillerini üreten markanın 01, 05, 06, 08 ve 09 olmak üzere 5 farklı modeli bulunuyor. REKLAM FİYATI ORTAYA ÇIKTI Öte yandan, Lynk & Co'nun Türkiye'deki ilk otomobilinin fiyatı hakkında da ipuçları bulunuyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesine göre, Çinli markanın 01 modelinin fiyatı 2 milyon 600 bin TL olarak açıklanıyor. TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor. Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor. Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor. Dolayısı ile, TSB'nin yayınladığı listenin Lynk & Co'nun açıklayacağı fiyat listesi ile büyük ölçüde örtüşeceği söylenebilir. SAYILARI 13'E YÜKSELDİ, YENİLERİ YOLDA Lynk & Co ile birlikte, Türkiye'deki Çinli otomobil markası sayısı da 14'e yükselmiş oldu. REKLAM Türkiye'de hali hazırda varlık gösteren Çinli markalar arasında BYD, Hongqi, otomobilleri SAIC tarafından üretilen MG, Leap Motor, Chery, DFSK, Skywell, Seres, Voyah, SWM, Neta, Nieve bulunuyor. Bu markaların büyük çoğunluğu ise 2023'te Türkiye'ye ayak bastı. Ticari araç tarafında ise DFSK ve SAIC tarafından üretilen Maxus Türkiye'de araçlarını satarken, bir başka Çinli Foton da Tunland isimli pick-up modelini tüketici ile buluşturmak için gün sayıyor. PAZARIN YÜZDE 6'SINI ALDILAR Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) rakamlarına göre, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 60 bin adet Çinli otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Dolayısı ile geçtiğimiz yıl toplam pazarın neredeyse yüzde 5'ini Çinli araçlar oluşturdu. Fakat, 2023'te Türkiye'de satılan Çinli araçların sadece 117 adedini hafif ticari araçlar oluşturdu. Bu durum, Türkiye otomobil pazarının 2023'te yüzde 6'dan fazlasının Çinli otomobillerden oluştuğunu gösteriyor. Çinli markaların birçoğunun 2023'te ülkeye giriş yaptığını söylemiştik. REKLAM Bu markaların 2024'te daha çok modeli Türkiye'ye getirmesi ile birlikte, pazar paylarını artırmaları sürpriz olmayacaktır. Dolayısı ile, 2024'te Çinlilerin pazar payının yüzde 10'u aşması beklenebilir. SATILAN HER 10 ARAÇTAN 7'Sİ İTHAL OLDU Çinlilerin Türkiye'deki varlıklarını giderek artırmaları, sektördeki ithal/yerli dengesini de değiştiriyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Bu oran 2022'de yüzde 61, 2021'de yüzde 59.8 ve 2020'de ise yüzde 59.1, 2019'da ise yüzde 59.4 seviyesindeydi. Rakamlar, pazardaki Çinli markaların etkisi gözler önüne seriyor. İthal araçların paylarını artırmasında piyasada yerli/ithal ayrımı olmaksızın tüm otomobillerin ÖTV oranının en az yüzde 80 olmasının da kuşkusuz etkisi bulunuyor. OSD: 'TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMALARI LAZIM' İthalattaki artış otomotiv sanayisinin de takibinde. Bu tabloya dikkat çeken OSD Başkanı Cengiz Eroldu, önceki günlerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu noktada, Çinli markaların sektörü ne yönde değiştirebileceğini anlamak adına, OSD Başkanı'nın açıklamalarına bir kez daha göz atmakta fayda var. İthal araçların payını artırmasının, yerli üreticiler, ülke ekonomisi ve dış ticaret açısından olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Cengiz Eroldu, Çin'den ithal edilen araçlara ise ayrı bir parantez açtı. Eroldu, "Çin'den aldığımız otomobillere baktığımız zaman, yüzde 78'ini içten yanmalı, yüzde 1’i plug-in hibrit, yüzde 2'si hibrit, yüzde 20'si de elektrikli. Son dönemde Sanayi Bakanlığı bu işin elektrikli tarafına müdahale etti. Fakat burada da içten yanmalı motorların ne kadar büyük olduğunu ve büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Bu 2024 yılında yönetilmesi gereken bir konu. Yalnızca elektrikli arabalara konulan birtakım uygulamalarla Çin ithalatının Türkiye'nin dış ticaret dengesine verdiği hasarı halletmek mümkün olmayacak" dedi. OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı! Haberi Görüntüle Çinlileri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden OSD Başkanı Eroldu, "Çinli yatırımcıların gelip Türkiye'de yatırım yapmaları lazım. Otomotiv sanayi olarak rekabeti olumlu buluyoruz ama yalnızca ithalatla bu pazarın kaybedilmesi doğru bir şey değil. Dünyada bir Çin gerçeği var. Buna hiçbirimiz gözümüzü kapatamayız. Önemli olan burada gelip yatırım yapıp ülkenin gelişimine katkı sağlamaları. Bizler nasıl otomotiv sanayi üyeleri olarak taşın altına elimizi koyduysak onların da koyuyor olması lazım. Çinli firmaların gelmesi birtakım teknoloji transferini de getirecek. Buradaki tedarikçi parkını da iyileştirecek. Yani Türk otomotiv sanayini daha da güçlendirecektir. Bundan da kimsenin çekinmemesi lazım. Yoksa bu pazarı Çinliler’e verdiğiniz zaman Türkiye’de yatırım fizibiliteleri çalışmayacak, bindiğimiz dalı keseceğiz. Kim mutlu olacak? Sonuçta Çinliler’e daha fazla iş yapma imkanı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.