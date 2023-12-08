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Fransız otomotiv üreticisi Renault, Bursa'daki fabrikası için yeni planlarını duyurdu.

Buna göre, Renault Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Dacia’nın c-suv modeli Duster, üçüncü neslinde Bursa’da üretilecek.

Böylece artık yerli bir model olacak Duster, Türkiye’de logosunu da değiştirecek ve Renault Duster olarak satılacak.

Renault CEO'su Fabrice Cambolive, Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşen yeni Clio lansmanında Habertürk'e özel açıklamalarda bulunarak, "Yıl sonunda Türkiye'ye tekrar geleceğim ve bu ziyaretim Türkiye'ye yönelik bir strateji açıklaması için olacak. Bunun muhtemelen üretim ile ilgili olacağını söyleyebilirim" ifadeleri ile markanın yeni stratejisinin ipucunu vermişti.

Fransız markadan Türkiye planı Haberi Görüntüle

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6 ay sonra markanın tüm üst düzey yöneticileri ile tekrar İstanbul'a gelen Fransız CEO, bahsini ettiği planı bizzat açıkladı.

'BURSA KÜRESEL İHRACAT MERKEZİ OLACAK'

Renault'un 54 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve Bursa'da bugüne kadar 7.5 milyondan fazla otomobil ürettiğini vurgulayan Fabrice Cambolive, "Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Hedefimiz Türkiye'de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak" dedi.

Renault CEO'su Fabrice Cambolive sorularımızı cevapladı.

Cambolive, Renault'un Türkiye'den yaptığı ihracat ile ilgili de önemli mesajlar verdi.

Bursa'daki fabrikanın ürettiği araçların bugüne kadar sadece Avrupa'ya ihraç edildiğini kaydeden Renault CEO'su Fabrice Cambolive, "Artık Türkiye'de ürettiğimiz her modeli sadece Avrupa'ya değil farklı pazarlara da göndereceğiz. Halihazırda üretiminin yüzde 75'ini Avrupa'ya ihraç eden Bursa fabrikasını, 2027 yılına kadar küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Burada üretilecek C-SUV modelleri 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek" diye konuştu.

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ÜRETİLECEK 4 MODELİN 3'Ü SUV

Fransız markanın gelecek planlarının açıkladığı toplantıda hazır bulunan Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek de, Türkiye'de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirtti.

MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş, Renault CEO'su Fabrice Cambolive ve Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek

Ptacek, "2027'den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planlıyoruz. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye'de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunacağız" bilgilerini verdi.

MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş da, "Duster dünya genelinde 1.7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV'larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” dedi.

400 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre, Fransız marka, 2027 yılına kadar Türkiye'deki satışlarının üçte birinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor. Bu plan kapsamında, Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapacak.

Türkiye'de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak. 2027 yılında Türkiye'deki elektrikli araç satışlarının, toplam Renault satışlarının üçte birine ulaşması hedefleniyor.

Öte yandan, Renault'un Bursalı SUV modellerinin ilki olacak Duster ise hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak.