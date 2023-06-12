Renault'un Türkiye'de üretilen modellerinden Clio'nun makyajlı versiyonu tanıtıldı. B-segment hatchback model için İstanbul’da gerçekleştirilen lansmanda açıklamalarda bulunan Renault CEO’su Fabrice Cambolive, Türkiye’nin kendileri açısından her zaman öncelikli bir pazar olduğunu ve Bursa’daki Oyak-Renault fabrikasına yönelik yeni planları olduğunu bildirdi. Fransız CEO, “Bugün Clio için buradayım. Yıl sonunda Türkiye’ye tekrar geleceğim ve bu ziyaretim Türkiye’ye yönelik bir strateji açıklaması için olacak. Bunun muhtemelen üretim ile ilgili olacağını söylebilirim" dedi. Yiğitcan Yldız yazdı...
Fransız otomotiv üreticisi Renault’un B-segment modeli Clio görünüm tazeledi.
Makyaj operasyonu geçiren otomobilin lansmanı, Renault’un Fransa genel merkezi tarafından modelin üretim üssü olan Türkiye’de yapıldı.
İstanbul’da gerçekleşen lansmanda Renault’un global yöneticileri de hazır bulundu.
Bu kapsamda konuşma fırsatı bulduğumuz Renault CEO’su Fabrice Cambolive, Türkiye’nin kendileri açısından her zaman öncelikli bir pazar olduğunu ve Bursa’daki Oyak-Renault fabrikasına yönelik yeni planları olduğunu anlattı.
Bu planların, geçmişte çokça konuşulan fakat henüz resmi bir açıklama yapılmayan Dacia Duster ile ilgili olup olmadığını sorduğumuz Cambolive, kapıyı açık bıraktı.
Fransız CEO, “Bugün Clio için buradayım. Yıl sonunda Türkiye’ye tekrar geleceğim ve bu ziyaretim Türkiye’ye yönelik bir strateji açıklaması için olacak. Bunun muhtemelen üretim ile ilgili olacağını söyleyebilirim” dedi.
Cambolive, Bursa’da yeni üretilecek modelin Renault yada Dacia’dan hangisinin logosunu taşıyacağına yönelik sorumuza ise, “Bunun için henüz erken” demekle yetindi.
Sektörde, Oyak fabrikalarında Dacia Duster’in yeni neslinin ve Dacia’nın önümüzdeki dönemde tanıtacağı c-segment SUV modelinin Bursa’da üretilebileceği yüksek sesle konuşuluyor. Hatta, bu modellerden birinin bazı pazarlarda olduğu gibi Dacia yerine Renault logosu ile üretilip satılabileceği de bir süredir dillendiriliyor. Bu iddiaların resmiyete kavuşup kavuşmayacağını görmek için yaklaşık 6 ay kaldığı söylenebilir.
Renault CEO’su Cambolive’in açıklamaları ile devam edecek olursak, Oyak ile uzun yıllardır süren ortaklıklarına da değinen Fransız CEO, “Dün Bursa’daki fabrikayı ziyaret ettik. Oyak-Renault tesisi dünyadaki en büyük fabrikalarımızdan biri. 2022’de Türkiye bizim en büyük dördüncü pazarımız oldu, bu Türkiye’yi bizim için daha da anlamlı kılıyor. Türkiye Clio’nun ana üssü ve bu otomobil gelecekte Bursa’da üretilmeye devam edilecek” dedi.
‘KUR ARTIŞI TALEBİ YAVAŞLATIR’
Makyajlı Clio’nun lansmanında açıklamalarda bulunan Renault Mais Genel Müdür Berk Çağdaş ise, ekonomideki güncel gelişmeler ışığında pazar değerlendirmesinde bulundu.
Otomotiv pazarında yılbaşından bu yana güçlü devam eden talebin yılın ikinci yarısında yavaşlayabileceğini söyleyen Çağdaş, “İlk 5 ayda gerçekleşen satışlar, yıl sonu için 1.1 milyon adetlik pazar büyüklüğü performansında ilerliyor. Fakat, döviz kurundaki hareketlilik sonrası talebin azalabileceğini öngörüyoruz. Dolayısı ile pazarın yıl sonunda 850 bin adetlerde kapanmasını bekliyoruz” dedi.
Çağdaş, önümüzdeki dönemde kurumsal satışların daha öne çıkabileceğini de söyledi.
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş’ın işaret ettiği yıl sonu pazar beklentisinin, 2022’de kaydedilen 783 bin 283 adedin yaklaşık yüzde 10 üstünde olduğunu belirtelim.
3.4 MİLYON ADET YERLİ CLIO ÜRETİLDİ
Clio, Renault için olduğu kadar hem Türk otomotiv sanayisi açısından da önemli bir model.
Bugüne kadar tüm dünyada 16 milyon adet satılan Clio, Türkiye pazarında da uzun yıllardır en çok satılan ilk beş otomobil arasında yer alıyor. Ayrıca, Türkiye küresel çapta en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Öte yandan, Türkiye’de bugüne kadar 600 bin adet Clio satıldığı açıklanırken, Clio’nun Bursa’daki OYAK Renault Fabrikaları’ndaki üretiminin ise 3.4 milyon adedi aştığı kaydedildi.
Oyak’ta bugüne kadar üretilen Clio’ların yüzde 80’inin ihraç edilmesi ise, b-segment hatchback modelin ülke ekonomisine sağladığı katkıyı gösteriyor.
Oyak fabrikasının yıl sonuna kadar 300 bin adet makyajlı Clio üreteceğini de aktaralım.
EYLÜL’DE GELECEK
Makyajlı Clio, TCe 90 bg benzinli turbo motor ve SCe 65 bg atmosferik motor seçenekleriyle Türk tüketicinin karşısına çıkacak.
TCe 90 bg benzinli turbo motor, otomatik vites seçeneği ile alınabilecek. SCe 65 bg atmosferik motorda ise sadece manuel şanzıman sunulacak.
Verilen bilgiye göre, Clio’nun tüm motor seçeneklerinde eko-sürüş asistanı yer alıyor. Bu sayede sürücüye yakıttan tasarruf etme ve böylece egzoz CO2 emisyonlarını azaltma noktasında öneriler sunulacak.
Makyajlı Clio’nun Türkiye’de satışa çıkma tarihi ise Eylül ayı olarak açıklandı.
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