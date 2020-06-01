Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, nisanda protesto edilen 73 bin senedin parasal tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 azalarak 947 milyon lira oldu.
TBB Risk Merkezi, nisan ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, bu yılın nisan ayında protesto edilen toplam 73 bin senedin parasal tutarı 947 milyon lira oldu. Protesto edilen senet adedi ve tutarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 41 azaldı. Aynı dönemde senet tutarında görülen düşüş eğilimi devam ederken, senet adedinde artış görüldü.
Bu yılın ocak-nisan döneminde ise protesto edilen toplam 240 bin senedin tutarı 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında, 2019'un aynı dönemine göre senet adedi yüzde 28, tutarı da yüzde 31 düşüş kaydetti.
Ocak-nisan döneminde en fazla senedin protesto edildiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa şeklinde sıralandı. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 31'ini İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 11,7 ile Ankara, yüzde 5 ile İzmir, yüzde 4,3 ile Konya ve yüzde 3,3 ile Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!