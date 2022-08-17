Promosyon ödemesi aldıktan 3 yılı dolanlar ne yapacak?

Promosyon ödemesi ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de; ödeme alındıktan 3 yıl sonraki durum oldu. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

PROMOSYON ÖDEMESİ ALDIKTAN 3 YILI DOLANLAR NE YAPACAK?

Anlaştığı banka ile 3 yılı dolanların yeni promosyon alma hakkı bulunuyor. İsteyen emekliler bankasını değiştirebilirken isteyen emekliler ise kendi bankasıyla yeni rakam üzerine görüşme yapabilir.