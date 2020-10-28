Öncelikle, Türkiye’nin 5’inci büyük gaz dağıtım şirketi olan İZGAZ ve ENGIE’nin yakın geçmişe uzanan kısa öyküsüne bakalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZGAZ’ın, özelleştirme ihalesi 2000’li yılların başında yapıldı. Fransız Gaz de France Suez, İZGAZ’ı borçlarıyla birlikte satın aldı. Gaz de France Suez, bir süre sonra adını değiştirdi ve ENGIE markasıyla faaliyetlerine devam ediyor. ENGIE, İZGAZ’ın yüzde 90’ını kontrol ediyor. Fransız ENGIE’nin, Türkiye’de elektrik üretim sektöründe de büyük yatırımları bulunuyor.
GAZ İŞİNDEN ÇIKACAK
Enerji çevrelerinde uzun bir süredir Fransız ENGIE’nin, İZGAZ’ı devretmek ve şehiriçi gaz dağıtım piyasasından çıkmak istediği konuşuluyordu. Bu konuda yeni haberler gelmeye başladı. ENGIE’nin, potansiyel alıcılarla “gizlilik” anlaşmaları çerçevesinde görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildiği belirtiliyor.
Halen, Türkiye’de değişik bölgelerde gaz dağıtımı yapan bazı şirketlerin, İZGAZ’ı yakın markaja aldığı ve görüşmelere katıldığı kaydediliyor.
40 YILDIR TÜRKİYE’DE
İZGAZ’IN resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ENGIE Grup, Türkiye’de 40 yıldır bulunuyor. Türkiye enerji pazarında üretim, dağıtım ve hizmet alanlarında faaliyet gösteriyor. ENGIE, Türkiye’de operasyonlarını 500’e yakın çalışanı ile yürütüyor. ENGIE, Ankara’da Baymina Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı’nı (770 megavat) ve Tekirdağ’da 480 megavatlık Uni-Mar Santralı’nı işletiyor.
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