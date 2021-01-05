Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haber geldi. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı açıklandı. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.

POLİS MEMURU MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Polis memuru (8/1) 2020 temmuz ayında 6.388 lira alırken 2021 ocak ayında 6.859 TL'ye yükselecek.

2021 MEMUR MAAŞLARI