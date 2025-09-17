Habertürk
        Piyasaların gözü Fed'de - Para Haberleri

        Piyasalar nefesini tuttu Fed'i bekliyor

        Piyasalarda bugün gözler Fed'in saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda olacak. Ağırlıklı beklenti Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi yönünde

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 10:26 Güncelleme: 17.09.2025 - 10:26
        Piyasalar nefesini tuttu Fed'i bekliyor
        Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed'in alacağı kararlara çevrildi. Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutmasına karşın, bankanın politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu toplantıda ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık indirime gidilmesi yönünde.

        Bununla birlikte Fed'in ekim ve aralık aylarındaki adımlarına ilişkin faiz indirimi olasılığı da yüksek kalmayı sürdürüyor. Politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller büyük önem taşıyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken, bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

        Analistler, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinden alınacak mesajın da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtirken, üyeler arasındaki görüş farklılıklarının gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde rol oynayabileceğini kaydetti.

        Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini belirtti. Tiktok konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade eden Trump, Tiktok'u almak isteyen büyük şirketlerden oluşan grubun olduğunu ve yakında alıcıları açıklayacaklarını söyledi.

        Ayrıca Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi 16 Aralık'a uzattı.

        Buna ek olarak ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın İngiltere ziyareti başladı. Bunun yanında Microsoft, Google, Nvidia ve diğer bazı ABD'li teknoloji şirketleri İngiltere'de yapay zeka yatırımlarına imza atacaklarını duyurdu.

        Makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, dün açıklanan veriler ülkede tüketici harcamalarının dirençli kaldığını gösterdi. Buna göre, ABD'de perakende satışlar ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

        Ülkede sanayi üretimi ise ağustosta azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3'er yükseldi.

        DOLAR ENDEKSİ 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

        Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentileri tahvil piyasaları ve altının ons fiyatında etkili olmaya devam etti. Dün yüzde 4,02 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,03'te seyrediyor.

        Altının ons fiyatı dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirmesinin ardından yeni günde satış baskısının artmasıyla 3 bin 682 dolara çekildi. Genişleyen faiz indirimi beklentileriyle dün yüzde 0,7 düşüşle 96,5 seviyesine gerileyerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi, yeni günde ise yüzde 0,1 yükselişle 96,7'de bulunuyor.

        Dün 42,97 dolara çıkarak Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesini gören gümüşün ons fiyatı, bu seviyelerden geri çekilerek 42,56 dolarda dengelendi. Gümüşün ons fiyatı şu sıralarda da yüzde 1,3 düşüşle 41,97 dolardan satılıyor.

        Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 68 dolarda işlem görüyor.

        New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,13, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,27 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif seyirle başladı.

        Avrupa borsaları dün satıcılı seyrederken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

        Öte yandan Trump'ın İngiltere ziyaretinde gerçekleştireceği temaslar yakından takip ediliyor.

        Bunun yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada üye ülkelere Rusya'dan fosil yakıt ithalatını daha hızlı sonlandırmaya yönelik yasal düzenleme teklif edeceğini bildirdi.

        Trump ile Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı ek önlemlerle artırma konusunda olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını belirten von der Leyen, "AB Komisyonu, kripto para birimlerini, bankaları ve enerjiyi hedef alan 19. yaptırım paketini yakında sunacak." ifadesini kullandı.

        Von der Leyen, Rusya'nın fosil yakıtlardan elde edilen gelirlerle ayakta durduğuna ve Ukrayna'ya saldırıları da bu şekilde finanse ettiğine dikkati çekti.

        Bölgede dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi. Almanya'da yatırımcı güveni eylül ayında bir önceki aya kıyasla 2,6 puan artarak 37,3 puana çıktı.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

        ASYA BORSALARI KARIŞIK

        Asya'da karışık bir görünüm hakimken, Fed'in faiz kararı ve Powell'ın sergileyeceği tutum yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

        Bölgede Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesinde yatırımcıların temkinli kalmak istemesi de pay piyasaları üzerinde etkili oluyor.

        Öte yandan, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC), yerli üretim gelişmiş çip ekipmanlarıyla test sürecine başladığını duyurdu. Haber akışının ardından SMIC hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

        Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayında dış ticaret dengesi 242,5 milyar yen (yaklaşık 1,6 milyar dolar) ile beklentilerin altında açık verdi.

        Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,7 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,5 yükseldi.

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,66 değer kazanarak 11.182,96 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 yükseldi.

        Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 41,2360'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3920'den işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        09.00 İngiltere, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

        10.00 Türkiye, temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

        10.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

        12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

        14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

        15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları

        15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri

        21.00 ABD, eylül ayı Fed'in faiz kararı

        21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

