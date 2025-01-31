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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 31 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 31 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (31 Ocak 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,77 değer kaybederek 10.004,38 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 35,86 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,97 ile 3.246,67 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 31 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        31 Ocak 2025 Cuma, BIST 100 günü -0,77 düşerek 10.004,38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10119.0100 puandan işlem görürken en düşük 9986.3600 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KAPLM,EMNIS,BJKAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,IHAAS,DYOBY.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.143.836.381.75 TL), YKBNK (7.902.429.454.72 TL), AKBNK (7.186.923.472.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        317.00
        1.28 %
        10.143.836.382
        Y
        30.72
        -3.94 %
        7.902.429.455
        A
        64.85
        -0.99 %
        7.186.923.472
        K
        169.80
        -0.88 %
        5.392.768.547
        I
        14.16
        -2.48 %
        4.238.904.031
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        180.90
        9.97 %
        41.177.478
        E
        287.00
        9.96 %
        5.314.028
        B
        5.17
        9.53 %
        432.250.852
        S
        44.14
        5.80 %
        100.836.707
        T
        153.00
        5.59 %
        152.216.242
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        474.75
        -10.00 %
        745.310.630
        I
        19.11
        -9.94 %
        333.917.428
        D
        22.50
        -9.78 %
        351.407.498
        P
        6,812.50
        -8.03 %
        132.190.608
        D
        7.52
        -6.58 %
        339.950.952
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Ocak 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 35,86 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,06 düşüş ile 37,23 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,86
        0,22 %
        E
        EUR/TRY
        37,23
        -0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Ocak 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,60 artış ile 2.811,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,97 yükselişle 3.246,67 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.308,31 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.168,31 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.811,48
        0,60 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.246,67
        0,97 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.168,31
        0,97 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.308,31
        0,97 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,82 değer kaybederek 104.981,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,39 düşerek 3.371,91 dolardan işlem gördü.

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