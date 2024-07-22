Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (22 Temmuz 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 11.172,75 puanla günü kapattı.Dolar ise 32,91 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,02 değer kaybederek 2.524,90 liraya düştü.
22 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.172,75 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,15 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CWENE,SRVGY,AGROT, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IEYHO,MARTI,ISBTR.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (19.075.899.259.60 TL), THYAO (8.645.259.208.75 TL), ISCTR (5.815.271.649.61 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
E
|
59.40 ₺
|
3,21 %
|
19.075.899.259.60
|
T
|
309.75 ₺
|
-1,82 %
|
8.645.259.208.75
|
I
|
16.83 ₺
|
-4,21 %
|
5.815.271.649.61
|
A
|
69.30 ₺
|
0,80 %
|
4.224.544.311.50
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
C
|
228.8
|
10,00
|
563.383.151.00
|
S
|
374
|
10,00
|
15.512.024.00
|
A
|
19.91
|
10,00
|
1.625.044.457.14
|
K
|
1156
|
9,99
|
8.776.353.00
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
I
|
8.72
|
-9,92
|
752.334.225.50
|
M
|
4.11
|
-9,87
|
147.341.095.86
|
I
|
676000
|
-9,87
|
20.930.015.00
|
M
|
6.98
|
-9,00
|
162.311.249.94
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Temmuz 2024 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde -0,38 düşerek 32,91 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,38 düşerek 35,83 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
D
|
32,91 ₺
|
-0,38 %
Altın fiyatlarında son durum (22 Temmuz 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,61 :artarakazalarak 2.386,26 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,02 düşüş sonucu 2.524,90 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,02 düşerek 4.128,21 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 16.462,35.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.386,26 ₺
|
0,00 %
|
2.524,90 ₺
|
-1,00 %
|
16.462,35 ₺
|
-1,00 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,10 düşüş ile 66.851,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,87 azalış ile 3.453,60 dolar.Brent Petrol ise 82,22 dolar