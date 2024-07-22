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        Haberler Ekonomi Döviz Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Döviz Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (22 Temmuz 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 11.172,75 puanla günü kapattı.Dolar ise 32,91 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,02 değer kaybederek 2.524,90 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:35
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        Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        22 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.172,75 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,15 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CWENE,SRVGY,AGROT, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IEYHO,MARTI,ISBTR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (19.075.899.259.60 TL), THYAO (8.645.259.208.75 TL), ISCTR (5.815.271.649.61 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        EREGL
        59.40
        3,21 %
        19.075.899.259.60
        T
        THYAO
        309.75
        -1,82 %
        8.645.259.208.75
        I
        ISCTR
        16.83
        -4,21 %
        5.815.271.649.61
        A
        AKBNK
        69.30
        0,80 %
        4.224.544.311.50
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        CWENE
        228.8
        10,00
        563.383.151.00
        S
        SRVGY
        374
        10,00
        15.512.024.00
        A
        AGROT
        19.91
        10,00
        1.625.044.457.14
        K
        KENT
        1156
        9,99
        8.776.353.00
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        IEYHO
        8.72
        -9,92
        752.334.225.50
        M
        MARTI
        4.11
        -9,87
        147.341.095.86
        I
        ISBTR
        676000
        -9,87
        20.930.015.00
        M
        MNDTR
        6.98
        -9,00
        162.311.249.94
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Temmuz 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,38 düşerek 32,91 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,38 düşerek 35,83 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        D
        DOLAR
        32,91
        -0,38 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Temmuz 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,61 :artarakazalarak 2.386,26 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,02 düşüş sonucu 2.524,90 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,02 düşerek 4.128,21 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 16.462,35.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS ($)
        2.386,26
        0,00 %
        G
        GRAM ALTIN TL/GR
        2.524,90
        -1,00 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        16.462,35
        -1,00 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,10 düşüş ile 66.851,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,87 azalış ile 3.453,60 dolar.Brent Petrol ise 82,22 dolar

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