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        Haberler Dünya Dünyanın en tehlikelilerinden! Meksikalı uyuşturucu kartelinin kurucusu "El Mayo" ile "El Chapo"nun oğlu ABD'de tutuklandı | Dış Haberler

        Dünyanın en tehlikelilerinden! Meksikalı uyuşturucu kartelinin kurucusu "El Mayo" ile "El Chapo"nun oğlu ABD'de tutuklandı

        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olan Meksika'daki Sinaola kartelinin lideri Ismael "El Mayo" Zambada ile örgütün diğer kurucusu El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Teksas'ta yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 08:41 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:04
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        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
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        ABD Adalet Bakanlığı, Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Teksas'ta tutuklandıklarını açıkladı.

        ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de fentanil tüketiminin en önemli sebebi olarak gösterilen Sinaloa karteline büyük bir darbe vurduklarını belirtti.

        &quot;El Mayo&quot; lakaplı Ismael Zambada Garcia
        &quot;El Mayo&quot; lakaplı Ismael Zambada Garcia

        Garland açıklamasında, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak görülen Sinaloa kartelinin iki kurucusundan biri olan Ismael Zambada Garcia ile diğer kurucusu "El Chapo"nun oğlu Lopez'in Teksas'ın El Paso kentinde tutuklandıklarını ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklarını kaydetti.

        &quot;El Chapo&quot; lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez
        &quot;El Chapo&quot; lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez
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        ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 2023'ün Şubat ayında, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, eylül ayında ise ABD'ye iade edilmişti.

        "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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