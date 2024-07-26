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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkilerin ele geçirilmesi ve bunları üretenlerin tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı.

PİYASAYA SÜREN İSİM SAPTANDI AA'da yer alan habere göre ekiplerce, 5 günde düzenlenen operasyonlarda 6 ton alkollü sıvı ele geçirildi. Bu sıvıları üreten şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmada, ürettiği sahte içkiyi İstanbul genelinde piyasaya süren kişinin M.A.T. olduğu belirlendi.

15 SUÇTAN ARANIYORMUŞ Daha önce de alkollü içki kaçakçılığı suçu kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüphelinin, polis tarafından 15 suçtan arandığı anlaşıldı.

6 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU Denetim ve uygulamalardan ağabeyi adına düzenlenen sahte kimlik kullanarak kaçmaya çalışan şüphelinin Esenyurt ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonla M.A.T'yi yakaladı.

5 ARAMASI VARDI TUTUKLANDI Şüphelinin 2020-2022 yılları arasında sahte içkiden hayatını kaybeden 6 kişinin ölümüne ilişkin farklı yerlerde görülen davalar kapsamında "kasten öldürme" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 5 araması olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.