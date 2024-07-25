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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı | Son dakika haberleri

        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı

        Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada anne ve baba hayatını kaybetti. Çiftin 3 çocuğu ise kazadan yaralı kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:07
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          Kayseri Ankara karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve baba hayatını kaybederken, çiftin 3 çocuğu ile diğer sürücü yaralandı.

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          Kaza, saat 20.00 sıralarında Kayseri-Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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          Samet D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B. (69) yönetimindeki 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobille çarpıştı.

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          Otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazada Samet D. ile eşi Leman D. olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Demet (12), Hiranur (5) ve Hikmet Can D. (14) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

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          İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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