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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emine Yıldırım 27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadın 27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!

        Kocaeli'nde, 27 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının ailesi, cesedi üzerindeki kıyafetler ve vücudundaki yara izlerinden teşhis etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.07.2024 - 08:59 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:24
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        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kaybolmuştu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı.

        TEM'İN KENARINDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU

        27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım'ın arama çalışmalarına dün İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu.

        YAKINLARI CESEDİ TEŞHİS ETTİ

        Yıldırım'ın yakınlarına haber verildi. Morga gelen aile, cesedin üzerindeki kıyafetler ve vücudundaki yara izlerinden kimliğini teşhis etti.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Yıldırım’ın cenazesinin, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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