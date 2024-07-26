ABD'de seçim anketi: Kamala Harris ile Donald Trump arasındaki oy oranı farkı 1 puana düştü

ABD’de yapılan ankette, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü.

New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi.

REUTERS/IPSOS ANKETİNDE HARRIS İKİ PUAN ÖNDE

Diğer yandan, Reuters/Ipsos tarafından Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından hemen yapılan ankette muhtemel başkan adayı Kamala Harris, rakibi eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeni adayı Donald Trump'ın iki puan önüne geçti.

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Harris yüzde 44'lük, Trump ise yüzde 42'lik bir destek aldı.

Harris ve Trump, 15-16 Temmuz'da yapılan ankette yüzde 44 oranında berabere kalmıştı, Trump 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılan ankette bir puan öndeydi.

DÜELLODAN SONRA BIDEN 6 PUAN GERİLEMİŞTİ

Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.

Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.