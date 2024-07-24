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        Haberler Dünya ABD'de seçim anketi: Kamala Harris, Donald Trump'ın önüne geçti | Dış Haberler

        ABD'de seçim anketi: Kamala Harris, Donald Trump'ın önüne geçti

        ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışı süreci çalkantılı bir şekilde devam ediyor. ABD Başkanı Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından yapılan ankette, yerine yarışmasına kesin gözüyle bakılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in rakibi Donald Trump'ın iki puan önüne geçtiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 24.07.2024 - 07:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 07:55
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        Biden çekildi, Harris öne geçti
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından gözler Demokrat Parti'nin adayın kim olacağına çevrildi. Demokratların muhtemel aday isminin Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacağı düşünülürken, Reuters/Ipsos tarafından yapılan son seçim anketi Harris'in seçimi kazanma şansı olduğunu gösterdi.

        HARRIS İKİ PUAN ÖNDE

        Reuters/Ipsos tarafından Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından hemen yapılan ankette muhtemel başkan adayı Kamala Harris, rakibi eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeni adayı Donald Trump'ın iki puan önüne geçti.

        Harris yüzde 44'lük, Trump ise yüzde 42'lik bir destek aldı.

        Harris ve Trump, 15-16 Temmuz'da yapılan ankette yüzde 44 oranında berabere kalmıştı, Trump 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılan ankette bir puan öndeydi.

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        TRUMP'IN KAMPANYA EKİBİ ANKETİ ÖNEMSEMEDİ

        Trump'ın kampanya ekibinden Tony Fabrizio, herhangi bir anketi önemsemediğini, Harris'in desteğindeki artışın geçici olduğunu söyledi. Tony Fabrizio, "Kamala Harris'in popülaritesi birkaç gün daha sürecek, sonra muhtemelen inecek" dedi.

        ABD'de başkanlık için yarışacak isimlerin adaylıklarının resmi olarak kabul edildikten sonra anketlerde öne çıkması beklenir. Ancak Harris popülaritesini artırdığı topladığı bağışlardan da belli oluyor.

        Harris'in başkanlık için yarışacağı henüz belli değil ancak, Reuters/Ipsos'un son anketi Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Harris'in kazanma ihtimali olduğunu gösterdi.

        Ankete katılan seçmenleri yüzde 56'sı 59 yaşındaki Harris'in zihinsel açıdan daha güçlü ve sorunlarla başa çıkabildiğini söyledi, Trump için aynı şeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 49.

        Diğer yandan Demokratların aday gösterebileceği muhtemel isimlerden biri olarak konuşulan California Valisi Gavin'in ismini üç kişiden birinin duymadığı sonucu çıktı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Kamala Harris
        #Donald Trump
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