Azı karar çoğu zarar! İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu

Sağlıklı bir hayat sürmek için dengeli bir beslenme programını uygulamak şart. Yoğun diyetler ya da pratik kilo verme yöntemleri karbonhidrat tüketimini sınırlamaya gitse de uzmanlar bunun yanlış olduğunu söylüyor. Evet, karbonhidratı sınırlamak yanlış ancak karbonhidratı abartmak da çok yanlış.