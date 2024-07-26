Kayseri'de bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
Kayseri'de Avukat Kazım Selim Somtaş, kendi ofisinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
Binadaki avukatlık bürosundan silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, avukat Kazım Selim Somtaş'ı başından vurulmuş halde buldu. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Somtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Somtaş'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.