Milli atlet Alperen Acet, Habertürk Spor'a konuştu: Yıllardır bu anı hayal ediyordum!

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Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 16 kişiyle kota alan atletizm, olimpiyatlara en çok sporcu götüren branş olarak ön plana çıktı. Bu başarının kahramanlarından birisi de milli atletlerden Fenerbahçe sporcusu Alperen Acet...

Yüksek atlama disiplininde yarışan Acet, 20 yaşında 16 yıllık Türkiye rekorunu kırarken ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki madalyalarıyla dikkat çekti. Alperen, son olarak Slovakya'daki JBL Atlama Festivali'nde erkekler yüksek atlamada, son Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Tamberi'nin önünde birinci olmayı başarmıştı. pic.twitter.com/RrmmWlQG4O#Paris2024 #Atletizm

Košice şehrinde düzenlenen JBL Jump Fest yarışlarında Milli atletimiz Alperen Acet, yüksek atlamada şampiyon oldu.⁰Son Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu İtalyan Gianmarco Tamberi karşısında piste çıkan Alperen Ecet, 2.27 metre atlayarak… — Türkiye Olimpiyat Bülteni (@TROlimpiyatBult) June 20, 2024 26 yaşındaki atletimiz gözünü ilk kez katılacağı Olimpiyat Oyunları'na çevirirken Paris'ten Habertürk Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Alperen Acet'in sözleri... REKLAM "TAMBERİ'NİN ÖNÜNDE BİTİRMEK BÜYÜK BİR ADIM OLDU" - Henüz 1 ay önce son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Gianmarco Tamberi'nin önünde birinci oldun. Bu sonuç olimpiyatlar için bir işaret mi? "Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonlarından birinde yarıştım. Arasında Gianmarco Tamberi gibi dünya çapında tanınan yüksek atlama sporcuları da vardı. Tamberi, dünya atletizminde yüksek atlama branşında çok önemli bir isim ve onun gibi yetenekli bir sporcunun önünde 2,27 metrelik bir atlayışla birinci olmak, kendimi uluslararası düzeyde kanıtlamak adına büyük bir adım oldu. Ancak, biliyorum ki olimpiyatlar çok daha farklı bir mücadeleyi içinde barındırıyor. Olimpiyatlar, dünyanın en önemli ve prestijli spor organizasyonu olarak kabul ediliyor. Her sporcu için burada yarışmak ve başarılı olmak, kariyerlerinin zirvesi anlamına geliyor. Paris 2024 Olimpiyatları için hazırlıklarımı büyük bir titizlikle sürdürüyorum."

"TÜRKİYE REKORUNUN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUM" - Henüz 20 yaşında 16 yıldır kırılamayan yüksek atlama Türkiye rekorunu eline geçirmiştin... Rekortmen bir atlet olmak neler hissettiriyor? REKLAM "Öncelikle çok iyi bir his! Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü yüksek atlamada her santimetrenin önemi büyük ve bir santimetre daha yükseltebilmek için aylarca çalışıyoruz. Daha önce çeşitli alt yaş kategorilerinde rekorlar kırmış ve bunları geliştirmiştim. Çok anlık ve konsantre olunması gereken bir spor. Çıtayı aştıktan sonra yaşadığım sevinci tarif etmem mümkün değil. 2018’e kadar Türkiye rekoru 16 yıldır kırılamıyordu. 2.30 ile aştım. Rekor hala bende ve bunun haklı gururu içerisindeyim."

"YILLARDIR BU ANI HAYAL EDİYORDUM" - İlk kez olimpiyatlarda mücadele edeceksin. Neler hissediyorsun? "Olimpiyatlarda mücadele etmek benim için büyük bir gurur ve heyecan verici bir deneyim olacak. Her sporcunun bir gün ulaşmak istediği bir yer burası. Yıllardır bu anı hayal ediyordum ve şimdi bunu gerçekleştirecek olmak inanılmaz bir duygu. Tabii ki biraz heyecanlıyım ama aynı zamanda çok mutlu ve motiveyim. Elimden gelen her şeyi ortaya koymak için sabırsızlanıyorum. Paris’te tüm dünyadan en iyi sporcularla yarışacağım ve bu zorlu mücadelede elimden gelen her şeyi ortaya koyacağımdan eminim. Sonuç ne olursa olsun, olimpiyatlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve ülkemin bayrağını gururla dalgalandırmak için var gücümle çalışacağım."

"OLİMPİYAT KÖYÜ'NDE HARİKA BİR ORTAM VAR" - Olimpiyatın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Olimpiyat Köyü'ndeki ortam nasıl? "Olimpiyat Köyü'ndeki ortam gerçekten harika ve heyecan verici. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla birlikte olmak, onların enerjisini ve azmini hissetmek çok özel bir deneyim. Herkes burada büyük bir heyecanla kendi branşlarında en iyisini yapmak için hazırlanıyor. Birbirimize destek olmak ve farklı kültürlerle tanışmak da oldukça ilham verici. Burada geçirdiğimiz her an, unutulmaz anılar biriktiriyoruz."

"FENERBAHÇE'NİN BİR PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ" - Olimpiyata Fenerbahçe'den 27 sporcu katılacak. En çok sporcu gönderen kulüp. Bu konuda neler söylemek istersin? "Fenerbahçe'nin Olimpiyatlara 27 sporcu göndermesi gerçekten gurur verici bir başarı. Bu, kulübün sporcu yetiştirme konusundaki başarısının ve sporcularına sağladığı imkanların bir göstergesi. Fenerbahçe'nin sporcularına verdiği destek ve sağladığı altyapı, bizim uluslararası arenada başarılı olmalarına büyük katkı sağlıyor. Bu kadar çok sporcunun Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olması, Türk sporunun geldiği noktayı ve potansiyelini de gözler önüne seriyor. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olarak, bu başarının bir parçası olmak gurur verici. Sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve onların en iyi performanslarını sergileyeceklerine inanıyorum."