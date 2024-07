Milli atlet Alperen Acet, Habertürk Spor'a konuştu: Yıllardır bu anı hayal ediyordum!

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 16 kişiyle kota alan atletizm, olimpiyatlara en çok sporcu götüren branş olarak ön plana çıktı. Bu başarının kahramanlarından birisi de milli atletlerden Fenerbahçe sporcusu Alperen Acet...

"Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonlarından birinde yarıştım. Arasında Gianmarco Tamberi gibi dünya çapında tanınan yüksek atlama sporcuları da vardı. Tamberi, dünya atletizminde yüksek atlama branşında çok önemli bir isim ve onun gibi yetenekli bir sporcunun önünde 2,27 metrelik bir atlayışla birinci olmak, kendimi uluslararası düzeyde kanıtlamak adına büyük bir adım oldu. Ancak, biliyorum ki olimpiyatlar çok daha farklı bir mücadeleyi içinde barındırıyor. Olimpiyatlar, dünyanın en önemli ve prestijli spor organizasyonu olarak kabul ediliyor. Her sporcu için burada yarışmak ve başarılı olmak, kariyerlerinin zirvesi anlamına geliyor. Paris 2024 Olimpiyatları için hazırlıklarımı büyük bir titizlikle sürdürüyorum."

"Öncelikle çok iyi bir his! Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü yüksek atlamada her santimetrenin önemi büyük ve bir santimetre daha yükseltebilmek için aylarca çalışıyoruz. Daha önce çeşitli alt yaş kategorilerinde rekorlar kırmış ve bunları geliştirmiştim. Çok anlık ve konsantre olunması gereken bir spor. Çıtayı aştıktan sonra yaşadığım sevinci tarif etmem mümkün değil. 2018’e kadar Türkiye rekoru 16 yıldır kırılamıyordu. 2.30 ile aştım. Rekor hala bende ve bunun haklı gururu içerisindeyim."

"YILLARDIR BU ANI HAYAL EDİYORDUM"

- İlk kez olimpiyatlarda mücadele edeceksin. Neler hissediyorsun?

"Olimpiyatlarda mücadele etmek benim için büyük bir gurur ve heyecan verici bir deneyim olacak. Her sporcunun bir gün ulaşmak istediği bir yer burası. Yıllardır bu anı hayal ediyordum ve şimdi bunu gerçekleştirecek olmak inanılmaz bir duygu. Tabii ki biraz heyecanlıyım ama aynı zamanda çok mutlu ve motiveyim. Elimden gelen her şeyi ortaya koymak için sabırsızlanıyorum. Paris’te tüm dünyadan en iyi sporcularla yarışacağım ve bu zorlu mücadelede elimden gelen her şeyi ortaya koyacağımdan eminim. Sonuç ne olursa olsun, olimpiyatlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve ülkemin bayrağını gururla dalgalandırmak için var gücümle çalışacağım."