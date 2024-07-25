Galatasaray, Elias Jelert transferini duyurdu!
Galatasaray, Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kopenhag ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Kopenhag'tan Danimarkalı sağ bek Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 9+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.