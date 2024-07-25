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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Elias Jelert transferini duyurdu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Elias Jelert transferini duyurdu!

        Galatasaray, Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kopenhag ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:04
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        Galatasaray transferi açıkladı!
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        Galatasaray, Kopenhag'tan Danimarkalı sağ bek Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

        Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 9+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

        2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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