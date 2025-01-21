Sabah saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin sabah 03.27'de başlayan yangına müdahalesi sürerken Sözcü Gazetesi, yazarları Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde olduğunu duyurdu.

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EŞİ VE 2 ÇOCUĞUYLA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Habere göre ailesiyle birlikte otelde olan ve sabahtan bu yana haber alınamayan Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BLOOMBERG HT'DEN TAZİYE MESAJI

Bloomberg HT sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, "Yorumcumuz Nedim Türkmen ve ailesi Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Yorumcumuz Nedim Türkmen ve ailesi Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybetti.



Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/FhhmHO57nU — Bloomberg HT (@BloombergHT) January 21, 2025

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