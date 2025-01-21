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        Haberler Gündem Güncel Kartalkaya'dan yürek burkan haberler! Babası Dilara'nın acısına dayanamadı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler! Babası Dilara'nın acısına dayanamadı

        Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 66 kişiye ağlıyor. Faciada otelde kalan 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu da hayatını kaybetti. Kızının ölüm haberini alıp, Bolu'ya giden baba Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:16
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        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
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        Bolu'daki otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.

        DHA'nın haberine göre Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu.

        KIZININ ACISINA DAYANAMADI

        Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı. Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

        Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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        #son dakika
        #kartalkaya
        #Bolu
        #Dilara Ermanoğlu
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