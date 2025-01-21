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        Haberler Gündem Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti

        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında can veren aşçı Eslem Uyanık, Kayserilileri yasa boğdu

        Bolu'da dün gece meydana gelen yangın faciasında otelde aşçılık yapan Kayserili Eslem Uyanık da hayatını kaybetti. Uyanık'ın ölüm haberi Kayseri'yi yasa boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 18:19 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:19
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        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişi arasında Kayserili Eslem Uyanık’ın bulunduğu da ortaya çıktı.

        OTELDE AŞÇILIK YAPIYORDU

        Grand Kartalkaya Oteli'nde aşçılık yapan Eslem Uyanık, lise yılları boyunca hayalini kurduğu aşçılık tutkusuna üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı okuyarak ara verdikten sonra yeniden geri dönmüştü. Eslem Uyanık, yaz aylarında Alaçatı'da kış aylarında ise Kartalkaya'da çalışıyordu.

        KAYSERİ'Yİ YASA BOĞDU

        Uyanık'ın ölüm haberi başta yakınları olmak üzere Kayseri'yi yasa boğdu.

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        #Eslem Uyanık
        #kartalkaya
        #haberler
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