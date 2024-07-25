Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler

"NE İNSANLARIMIZ NE DE HAYVANLARIMIZ ZARAR GÖRSÜN"

Hayvansever Filiz Karabulut ise "Siz hayvanları besliyorsunuz, insanları önemsemiyorsunuz diyorlar. Hiçbir insanın zarar görmesini kesinlikle istemiyoruz. Ama hiçbir hayvanın da insan tarafından zarar görmesini istemiyoruz. Hayvansever olarak insan düşmanı değiliz. Ne insanlarımız ne de hayvanlarımız zarar görsün. Toplum olarak hep birlikte yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Lütfen bu şekilde hayvanseverleri ötekileştirerek hareket etmeyelim. Sırf besleniyor diye ezilen masum bir kedimiz var. Arkadaşlarımız darbedildi. 'Neden bu canlara kıydınız, neden ezdiniz' dedikleri için. Bu çok üzücü" diye konuştu.