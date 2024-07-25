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        Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

        Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:17
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        MGK toplantısı sona erdi
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        Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

        2 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

        TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

        MGK toplantısı sonrası yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Millî Güvenlik Kurulu, 25 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

        Toplantıda;

        "TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARIYLE İLGİLİ BİLGİ SUNULDU"

        1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

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        "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TAMAMEN ÇÖKERTİLMESİNE YÖNELİK SARSILMAZ KARARLILIK VURGULANDI"

        2. 15 Temmuz ihanetinin faili FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar değerlendirilmiş; Türkiye’ye hasım odakların güdümünde her türlü menfur eyleme tevessül eden ve mağduriyet kisvesiyle kendisini aklamaya çalışan terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik sarsılmaz kararlılık vurgulanmıştır.

        "IRAK VE SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE, EGEMENLİĞİNE VE REFAHINA KALICI KATKIDA BULUNACAĞINA İŞARET EDİLDİ"

        3. Terörle mücadelede artan gayretlerimizin, bölge ülkelerinin samimi iş birliği ile müşterek güvenlik meselelerinin çözümüne sağlam bir zemin teşkil ederek komşularımız Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve refahına kalıcı katkıda bulunacağına işaret edilmiştir.

        "SURİYE'NİN MENFAATLERİNİ VE BEKASINI TEMİNAT ALTINA ALACAĞININ ALTI ÇİZİLDİ"

        4. Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde, Suriye’de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının, öncelikle Suriye’nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizilmiştir.

        "TÜM BÖLGEYE YAYILACAK BİR ŞİDDET SARMALININ TETİKLENEBİLECEĞİ TEKRAR HATIRLATILDI"

        5. Uluslararası toplumun artan tepkisine rağmen gerçekleştirdiği katliamlarla hiçbir hukuk kuralı ve insani değerle ilişkisi kalmadığını açıkça ilan eden İsrail yönetimi’nin gecikmeksizin durdurulması gerektiği belirtilmiş; aksi hâlde, önce mücavir alanlara müteakiben tüm bölgeye yayılacak bir şiddet sarmalının tetiklenebileceği tekrar hatırlatılmıştır.

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        "KKTC'NİN ULUSLARARASI TOPLUMUN EŞİT BİR ÜYESİ OLARAK TANINMASI İSTİKAMETİNDEKİ KARARLI TUTUMUMUZUN MUHAFAZA EDİLECEĞİ VURGULANDI"

        6. Türkiye’nin uluslararası antlaşmalar çerçevesinde ve garantör ülke sıfatıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekâtı sayesinde, yarım asırdır Ada’nın tamamında hâkim kılınan barış, huzur ve güven ortamının; harekâtın meşruiyetini ve başarısını tarih önünde tartışmasız bir şekilde teyit ettiği kaydedilmiştir. Millî davamız olan Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde iki devletli çözüm esasına göre neticelenmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak tanınması istikametindeki kararlı tutumumuzun muhafaza edileceği vurgulanmıştır.

        EGE VE AKDENİZ'DEKİ MESELELER

        7. Ege ve Akdeniz’deki meselelerde diyaloğa öncelik veren ve yapıcı yaklaşımımızın istismarına fırsat verilmeyeceği belirtilmiş; hak, alaka ve menfaatlerimizin müdaafasına yönelik tavizsiz uygulamaların sürdürüleceği ifade edilmiştir.

        UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ

        8. Ukrayna’daki savaşa ilişkin gelişmeler ve son dönemdeki diplomatik çabalar ele alınmış; savaşın daha fazla tırmanmadan ve bölgeye yayılmadan adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çok taraflı samimi gayretlerin artırılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

        "TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDA UZUN VADELİ BİR YAKLAŞIMLA GELİŞTİRİLEN İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLDİ"

        9. Somali, Libya, Sudan ve Nijer başta olmak üzere Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında uzun vadeli bir yaklaşımla geliştirilen ilişkiler değerlendirilmiş; Türkiye’nin, güven ve istikrarın tesisi hususunda üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirerek kardeş Afrika halklarının huzur ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedilmiştir.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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