Zuckerberg, kafes dövüşünü tekrar gündeme getiren Musk'a yanıt verdi
Tesla, SpaceX ve X CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'le dövüşme isteğinin devam ettiğini gösterdi. Kafes dövüşü için geçen sene UFC yıldızları Alexander Volkanovski ve Israel Adesanya'yla antrenman yapan Zuckerberg ise Musk'a, sosyal medya platformu Threads'ten cevap verdi
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, X’in patronu Elon Musk’ın dövüşle ilgili açıklamasına yanıt verdi.
Zuckerberg, Threads’ten yaptığı açıklamada "Bunu cidden yine mi yapıyoruz?" dedi.
Teknoloji dünyasının iki dev ismi, geçen yıl Musk’ın teklifiyle karşı karşıya gelmişti. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, Zuckerberg’e kafes dövüşü teklifi yapmıştı. Zuckerberg, bu meydan okumaya “Konumunu gönder” ifadesiyle yanıt verse de dövüş hiçbir zaman gerçekleşmemişti.
Konuyu dün tekrar gündeme getiren Musk, bir Fox News muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yerde, her zaman, her kuralla Zuckerberg’le dövüşmeye hazırım” diyerek meydan okumasını yineledi.
Meta’nın patronuysa bunu “Bunu gerçekten yine mi yapıyoruz?” sorusuyla cevapladı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.