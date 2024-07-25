Teknoloji devlerinin kafes dövüşü! - Elon Musk'tan, Mark Zuckerberg'e: Ne zaman, nerede, hangi kurallarla isterse... - Teknoloji Haberleri

Teknoloji devlerinin kafes dövüşü! - Elon Musk'tan, Mark Zuckerberg'e: Ne zaman, nerede, hangi kurallarla isterse... - Teknoloji Haberleri

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Teknoloji dünyasının iki dev ismi, Elon Musk ve Mark Zuckerberg, bir kez daha karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, geçen yıl Meta CEO’su Mark Zuckerberg’e yaptığı kafes dövüşü teklifini yeniden gündeme getirdi. Musk, bir Fox News muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yerde, her zaman, her kuralla dövüşmeye hazırım” diyerek meydan okumasını yineledi.

Another @elonmusk quote from his visit to the hill today—



Musk said he’d fight Meta CEO Mark Zuckerberg “any place, any time, any rules” pic.twitter.com/XYSBdmpkzX — Kelly Phares (@kellyfphares) July 24, 2024

Geçen yıl, Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı meydan okuma, Zuckerberg’in “Konumu gönder” yanıtıyla karşılık bulmuştu. Ancak, bu dövüş hiçbir zaman gerçekleşmedi2. Şimdi, bir yıl sonra, Musk’ın yeniden dövüş teklifine Zuckerberg, Threads üzerinden “Gerçekten bunu tekrar mı yapıyoruz?” diyerek yanıt verdi.

ZUCKERBERG'İN KAÇTIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ Bu meydan okuma, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Geçen yılki tartışmalar sırasında, UFC Başkanı Dana White bile bu dövüşü organize etmeye istekli olduğunu belirtmişti2. Ancak, dövüşün gerçekleşmemesi, iki tarafın da birbirini suçlamasına neden oldu. Zuckerberg, Musk’ın ciddi olmadığını ve sürekli bahaneler ürettiğini iddia ederken, Musk ise Zuckerberg’in dövüşten kaçtığını öne sürdü. Şimdi, teknoloji dünyası bu iki dev ismin gerçekten karşı karşıya gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor. Musk ve Zuckerberg’in bu meydan okuması, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Peki, bu kez dövüş gerçekleşecek mi? Bekleyip göreceğiz.