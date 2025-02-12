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        Haberler Sağlık Minecan hemşire "domuz gribi"nden hayatını kaybetti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Minecan hemşire "domuz gribi"nden hayatını kaybetti

        Amasya'da, soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören hemşire Minecan Tek (32) hayatını kaybetti. 4 yıllık hemşire Tek'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Iğdır'a gönderildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:47
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        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
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        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan Minecan Tek, 6 Şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Yapılan tedavinin ardından evinde dinlenen Tek, 9 Şubat günü solunum güçlüğü şikayetiyle tekrar hastaneye geldi. Minecan Tek, kalp yetmezliği meydana gelmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alındı. Durumu ağırlaşan Tek, dün sabah yaşamını yitirdi.

        "TABLOSU HIZLI BİR ŞEKİLDE KÖTÜLEŞİYOR"

        Yapılan kontrollerin ardından Tek'in tedavisine başlandığını ifade eden Taşova, şunları kaydetti:

        "Burada yapılan kontrollerde gribin, kardiyak problemlere bağlı kalp yetmezliği gelişmeye başladığı teşhisiyle acil bir şekilde yoğun bakıma kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde tablosu kötüleşiyor. Burada yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hastamızı maalesef kaybettik. İnfluenza dediğimiz H1N1 virüsüyle hastanın kontrolü yapılmış, influenza virüsüyle enfekte olduğu tespit ediliyor. Bu, bu yılki domuz gribi. Bütün sağlık camiamızın başı sağ olsun diyoruz."

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        HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

        İlk görev yeri Amasya olan 4 yıllık hemşire Minecan Tek için çalıştığı hastanede tören düzenlendi.

        Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, annesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

        Düzenlenen törenin ardından Minecan Tek’in cenazesi, memleketi Iğdır’a gönderildi.

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