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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hesap için Ekrem Bolkaç'ı öldürmüşlerdi! Katil bıçaktaki parmak izinde | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Hesap kavgasında Ekrem'i öldürmüşlerdi! Katil bıçaktaki parmak izinde!

        Antalya'da, eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada, 25 yaşındaki garson Ekrem Bolkaç'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. Katil zanlısını bıçaktaki parmak izinin belirleyeceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:05
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        Katil bıçaktaki parmak izinde!
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        Antalya'da olay, Finike ilçesinde, 8 Şubat akşamı Arif Mahallesi'ndeki müzikli eğlence mekanında meydana geldi. Müşterilerden Ali D. (42), Mustafa A. (46) ve Özgür A. (48), eğlendikten sonra hesaba itiraz etti.

        2 SAAT SONRA KAVGAYA GELDİLER

        DHA'daki habere göre işletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen grup, iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, çalışanlarla kavga etti.

        AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

        Evli ve 2 yaşında kızı olan Ekrem Bolkaç, 25 yaşındaydı.
        Evli ve 2 yaşında kızı olan Ekrem Bolkaç, 25 yaşındaydı.

        Kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç (25), bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Ekrem Bolkaç, ambulansta hayatını kaybetti.

        ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Kavgayla ilgili Ali D., Mustafa A. ve Özgür A. gözaltına alındı.

        KATİLİ BIÇAKTAKİ PARMAK İZİ BELİRLEYECEK

        Finike Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcısı tarafından olay yeri incelemesinde elde edilen deliller, bıçaktaki parmak izi ile DNA örneği Adli Tıp Kurumu ve kriminal laboratuvarlarına gönderildi.

        ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        İfadelerinde; Bolkaç'ı bıçaklamadıklarını söyleyip, suçlamayı reddeden şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutukladı.

        EŞİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

        Evli ve 2 yaşında kızı olan Ekrem Bolkaç'ın cenazesi ise memleketi Uşak'ta defnedildi. Ekrem Bolkaç'ın eşi Ecem'in sosyal medya hesabından "Sen hep 25 yaşındasın. Sonsuzum, kalbim, aşkım, her şeyim" sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.

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        #Antalya
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