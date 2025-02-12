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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok - Futbol Haberleri

        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok

        Türkiye'nin gündemine oturan, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili herhangi bir kayıt açıklanmadı. VAR hakemi Sundberg'in penaltı pozisyonunda maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu incelemeye davet etmediği de netleşmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:24
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        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
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        Türkiye Futbol Federasyonu 23. haftanın VAR (Video yardımcı hakem) kayıtlarını açıklarken; sadece Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki penaltı pozisyonundaki konuşmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili herhangi bir kayıt açıklanmadı.

        VAR hakemi Jakob Sundberg'in Mertens'in penaltı pozisyonunda maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu incelemeye davet etmediği de böylece netleşmiş oldu.

        Maçın ardından çok farklı senaryolar gündeme gelmişti, biri de VAR'ın hiç devreye girmemesiydi. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye davet edilmediği hatta penaltı kararının doğru olduğunu Çakır'a aktardığı öne sürüldü.

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        SEVKLER YAPILDI, GÖZLER PFDK'DA

        Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Adana Demirspor maçı için PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Adana Demirspor kulübü, "Başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya verildi.

        Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve kulüp idarecisi Cihan Elçiçek'in, aynı müsabakadaki "Sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak disipline gönderildiği duyuruldu. PFDK, verilen cezaları yarın açıklayacak.

        Adana Demirspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilecek.

        NE OLMUŞTU?

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi.

        Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

        Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

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        Olaylı maçta neler yaşandı?
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        TARTIŞILAN PENALTI KARARI

        Galatasaray-Adana Demirspor maçında verilen penaltı kararı tartışma yarattı. Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

        Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak VAR koltuğunda oturan Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg'den herhangi bir uyarı gelmedi ve sonuç değişmedi.

        12. dakikada penaltı atışını gole çeviren Alvaro Morata, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

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