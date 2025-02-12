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        Haberler Gündem Güncel CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında | Son dakika haberleri

        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında

        İstanbul'da "kent uzlaşısı" operasyonu kapsamında gözaltına alınan Kartal ve Ataşehir belediyelerinin 2 başkan yardımcısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkan yardımcılarının, "terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında arama kararı bulunan şüphelilerle yoğun telefon irtibatı olduğu iddia edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 12.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:21
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        CHP'li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün sabah CHP’li meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik terör operasyonu gerçekleştirdi.

        Savcılık açıklamasında, “PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği ‘kent uzlaşısı’ adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik” soruşturma başlattığını duyurmuştu.

        Bu kapsamda aralarında 2’si Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı, 7’si Tuzla, Üsküdar, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Adalar ve Sancaktepe belediyelerinin CHP’li meclis üyesi olmak üzere toplamda 10 kişi terör örgütü PKK’nın talimatıyla belediyelere yerleştirildikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasındaki detaylara ulaşıldı.

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        Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; Kartal ve Ataşehir Belediyelerinin başkan yardımcıları, “terör örgütüne üye olmak” suçundan haklarında yakalama kararı olan firari şüphelilerle yoğun iletişim kurdu. Şüpheli başkan yardımcıları hakkında, savcılığın delilleri arasında telefonla kurdukları irtibatın şeması ve içinde bulundukları sosyal medya haberleşme uygulaması olan “WhatsApp” gruplarındaki yazışmalar da yer aldı.

        BAŞKAN YARDIMCISININ 313 ŞÜPHELİ İLE İLETİŞİMİ DOSYADA

        Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Y.’in HTS kayıtlarında terör örgütü PKK ile bağlantılı suç kaydı bulunan 313 kişi ile iletişim kurduğu tespit edildi. Cemalettin Y.’in irtibatlı olduğu 313 kişiden 6’sının, “terör örgütüne üye olmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan kişiler olduğu delil dosyasında yer alırken, 8 kişinin ise “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından çeşitli cezaevlerinde tutuklu oldukları belirlendi.

        ŞÜPHELİLERİN BİRBİRİYLE İRTİBATININ ŞEMASI ÇİZİLDİ

        Ayrıca Cemalettin Y.’nin soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle de yoğun iletişimi de tespit edildi. Bu iletişimin şeması da soruşturma dosyasında yer aldı. Şemadaki detaylara göre, gözaltındaki Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları kendi aralarında 4 kez görüştü. Ayrıca Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Y. gözaltındaki Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi Bülent K. ile 1 kez, Beyoğlu Belediye Meclisi Üyesi Turabi Ş. ile 8 kez, Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Nesimi A. ile de 13 kez irtibat kurdu.

        2 FİRARİ İLE İLETİŞİM TESPİT EDİLDİ

        Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan G.’nin ise terör suçundan adli kaydı bulunan 52 kişi ile iletişim halinde olduğu bunlardan ikisinin, “terör örgütüne üye olmak” suçundan arandığı tespit edildi. Livan G.’nin ayrıca el konulan bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde silinen dijital verilerin geri getirilerek incelemeye alındığı öğrenildi.

        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
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