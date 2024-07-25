Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
İstanbul Bağcılar'da, bir kişi, 4 yıl önce boşandığı eski eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Zanlının öldürdüğü eski eşini yaklaşık 1 ay önce "Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım" mesajlarıyla tehdit ettiği öğrenildi.
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İstanbul'da az kalsın bir kadın daha cinayete kurban gidiyordu.
Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
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4 çocukları olan Yusuf Y. (37) ile Ceylan T. (34) çifti, yaklaşık 4 yıl önce boşandı.
Yusuf Y., boşandığı halde eski eşi Ceylan T.'ye tehdit mesajları göndermeye başladı.
İddiaya göre, Yusuf Y., son olarak 1 ay önce Ceylan Y.'yi "Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım" diyerek tehdit etti.
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Dün sabah saatlerinde Ceylan Y.'nin işe giderken eski kocası Yusuf Y. tarafından önü kesildi. İkili sokak ortasında tartışmaya başladı.
Yusuf Y., Ceylan T.'ye "Sen beni aldatıyorsun, seni öldüreceğim" diyerek silahla ateş etti.
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Saldırının ardından şüpheli Yusuf Y., koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Bacağından yaralanan Ceylan T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri aynı gün içinde Yusuf Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Yusuf Y.'nin evinde yapılan aramada, Ceylan T.'yi vurduğu silah ele geçirildi.
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Durumu iyi olduğu öğrenilen Ceylan T., eski kocası Yusuf Y.'den şikayetçi oldu. Şüpheli Yusuf Y., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.
Ceylan T. ile eski eşinin sokak ortasında tartışması, silahla vurup kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay yerine gelen Ceylan T.'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.