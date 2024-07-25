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        Haberler Yaşam Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif! Avlarını bu sayede etkisiz hale getiriyorlarmış

        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

        Bilim insanları, Komodo ejderlerinin dişlerinin tırtıklı uç kısımlarında avlarını rahatça parçalamalarına yardımcı demirden tabaka olduğunu belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:19
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          İngiltere'deki King's College London'dan araştırmacılar, gelişmiş kimyasal ve yapısal görüntüleme teknikleri kullanarak, dünyanın en büyük kertenkelesi olarak kabul edilen Komodo ejderinin dişlerine ilişkin yeni bilgiye ulaştı.

        • 2

          Bilim insanları, yaptıkları incelemeler sonucu, türün dişlerinin uçlarında bulunan tırtıklı kısımların demir açısından oldukça zengin bir tabakayla kaplı olduğunu ortaya çıkardı.

        • 3

          Aralarında monitör kertenkeleleri ve bazı timsah türlerinin bulunduğu birçok sürüngenin dişlerinde de bir miktar demir bulunduğunu belirten araştırmacılar, bu tabakanın, diğer sürüngenlerden farklı olarak Komodo ejderinin dişlerinin uç kısımlarında yoğunlaştığını, dişi turuncu renge boyadığını ve dişin keskinliğini korumada yardımcı olduğunu kaydetti.

        • 4

          Bilim insanları, bu özelliğin, Komodo ejderinin avını rahatça parçalamasına yardımcı olduğuna dikkati çekerek, bunun daha önce hiçbir etçil sürüngende tespit edilmediğini vurguladı.

        • 5

          Komodo ejderleri, dünyada sadece Endonezya'nın türle aynı adı taşıyan milli parkında ve Flores ile bazı adalarında bulunuyor.

        • 6

          Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin verilerine göre, doğada sadece 3 bin 458 Komodo ejderi kaldı.

        • 7

          Boyları 3 metreye ve ağırlıkları da 90 kilograma kadar çıkabilen sürüngenler, insan faaliyetleri ve iklim değişikliğinin yaşam alanlarını yok etmesi nedeniyle tehlike altında.

        • 8

          Çalışmanın detaylarına Nature Ecology & Evolution dergisinde yer verildi.

        • 9

          *Haberin görselleri AP ve Reuters'tan alınmıştır.

        • 10
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