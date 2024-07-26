Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

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Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı.

Adana İl Müdürlüğüne Mustafa Gökboğa, Ağrı İl Müdürlüğüne Ertaç Baki, Aksaray İl Müdürlüğüne Nurettin Ulaş, Balıkesir İl Müdürlüğüne Emine Böckün, Bayburt İl Müdürlüğüne Salih Köse, Burdur İl Müdürlüğüne Mustafa Çakır, Çankırı İl Müdürlüğüne Abdulhaluk Longa, Düzce İl Müdürlüğüne Sezgin Küçüktepe, Gaziantep İl Müdürlüğüne Niğde İl Müdürü Umut Zeybek, Gümüşhane İl Müdürlüğüne Cengiz Maden, Hatay İl Müdürlüğüne Süleyman Yıldırım, Isparta İl Müdürlüğüne Hüseyin Güçlü, Kars İl Müdürlüğüne Mustafa Tosunoğlu, Kırıkkale İl Müdürlüğüne Çiğdem Açıkyıldız Kazel, Kırşehir İl Müdürlüğüne Murat Konan, Kilis İl Müdürlüğüne Emre Çalğan, Nevşehir İl Müdürlüğüne Mahmut Selçuk, Sakarya İl Müdürlüğüne Zekeriya Selamet, Siirt İl Müdürlüğüne Sabri Sidar, Sinop İl Müdürlüğüne Zeki Yıldırım ve Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Can Kayhan Özok atandı.

REKLAM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Buğra Yıldırım da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yönetim kurulu üyeliğine görevlendirildi. BÜYÜKELÇİ ATAMASI Sudan Cumhuriyeti'nin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Fatih Yıldız atandı. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ile Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alınırken, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı. Söz konusu Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlere de 16 atama gerçekleştirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alınırken, Tokat'a Hüseyin Kır, Ardahan'a ise Yusuf Uzantı yeni il milli eğitim müdürü olarak görevlendirildi. REKLAM SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÜST KADEME ATAMALAR Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığındaki bazı üst kademe yöneticilerin görevlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Halim Özçevik'i atadı. Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İsmail Öztürk, Teftiş Kurulu Başkanlığına da Erkan Hacıhafızoğlu getirildi. YÖK ÜYELİĞİ VE 11 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATAMASI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu'nu atadı. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aytekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Yülek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Barış Tan atandı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.