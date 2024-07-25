Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!

"ZANIOLO BENİM İÇİN FENOMENDİ"

Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı. İstanbul’da geçirdiğiniz süre boyunca onu nasıl buldunuz?

"Onunla Başakşehir-Roma maçında karşılaşmıştım. Benim için bir fenomendi... Fiziksel olarak güçlü, teknik, hızlı: Onu takımda görmek istedim. Sakin bir insan ama satın alındıktan sadece altı ay sonra bize daha ünlü liglerde oynamak istediğini söyledi. Geçmişteki haline dönmek için her şeyi yapıyor ve bence Atalanta onun için doğru yer. Gasperini harika bir motivasyon kaynağı ve bireylerin ihtiyaçlarını anlıyor. Zaniolo savunma aşamasında sıkıntı çekiyor ama Atalanta'da hücum oyuncusu olarak en iyi performansını sergileyebilir."