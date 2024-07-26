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        Haberler Magazin Turistler gece de akın etti

        Turistler gece de akın etti

        Uygulamaya yeni başlanan gece müzeciliğinin ilgi gördüğünü iki pilot ören yerini gece ziyaret edenlerin sayısı gözler önüne serdi. Turistler, ören yerlerine geceleri de akın etti

        Giriş: 26.07.2024 - 08:30 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:15
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        Gece de akın ettiler
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 213 müze, 145 ören yeri bulunuyor.

        417 de özel müzeye sahibiz.

        Ülkemize en çok turist, yaz aylarında geliyor.

        Ne var ki özellikle sahil bölgelerimizdeki hava sıcaklığının bir hayli yüksek olması, daha fazla turistin müze ve ören yerlerini ziyaret etmesine engel oluyor.

        Yaz aylarında hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerdeki müze ve ören yerlerine olan ziyaretçi sayısını artırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında 'Gece Müzeciliği' fikrini üretti.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ocak ayında yaptığı açıklamayla nisan ayından itibaren gece müzeciliği adına iki ören yerinde pilot uygulamaya başlanacağını söyledi.

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        O ören yerleri; Selçuk'taki Efes Ören Yeri ile Pamukkale'deki Hierapolis Ören Yeri...

        Gece müzeciliği; Hierapolis Ören Yeri'nde 6 Nisan, Efes Ören Yeri'nde ise 9 Nisan'da başladı.

        Peki gece müzeciliğinde amaca ulaşıldı mı?

        Efes Ören Yeri ile Pamukkale'deki Hierapolis Ören Yeri'ni akşamları ziyaret eden turistler ve yöre esnafı uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

        Sayısal verilere bakacak olursak da amaca ulaşıldı.

        Efes Ören Yeri'ni; 9 Nisan - 1 Temmuz arasında yaklaşık 114 bin, Hierapolis Ören Yeri'ni ise ise 6 Nisan - 1 Temmuz arasında yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.

        Ziyaretçi sayılarının tatminkâr olmasıyla başka müze ve ören yerlerinde de gece müzeciliğine geçilmesine hız kazandırıldı.

        Efes Ören Yeri'ni yılın ilk 6 ayında gündüz - gece olmak üzere ; 1.117.528, Hierapolis Ören Yeri'ni ise 985.265 kişi ziyaret etti.

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        #Efes Ören Yeri
        #Hierapolis Ören Yeri
        #Gece müzeciliği

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