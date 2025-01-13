Piyasalarda gün sonu: 13 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (13 Ocak 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,79 değer kaybederek 9.733,17 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 35,49 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,60 değer kaybederek 3.046,41 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.733,17 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,79 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ANGEN,CGCAM,RTALB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise FORMT,ALKLC,KARTN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (8.943.141.283.60 TL), ISCTR (8.729.918.967.90 TL), YKBNK (5.662.425.615.52 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
62.80 ₺
|
-2.48 %
|
8.943.141.284
|
14.14 ₺
|
-1.53 %
|
8.729.918.968
|
29.86 ₺
|
-2.74 %
|
5.662.425.616
|
289.75 ₺
|
-1.28 %
|
5.550.542.377
|
177.20 ₺
|
-2.90 %
|
4.970.496.467
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.96 ₺
|
10.00 %
|
154.288.706
|
36.30 ₺
|
10.00 %
|
2.010.745.795
|
19.16 ₺
|
9.99 %
|
175.064.672
|
9.52 ₺
|
9.93 %
|
154.738.630
|
39.64 ₺
|
8.31 %
|
205.208.524
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
6.75 ₺
|
-10.00 %
|
249.264.256
|
29.34 ₺
|
-9.94 %
|
326.077.584
|
102.60 ₺
|
-9.92 %
|
340.771.533
|
3.46 ₺
|
-7.24 %
|
754.053.303
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ocak 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,18 artarak 35,49 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 36,23 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,49 ₺
|
0,18 %
|
E
|
36,23 ₺
|
-0,26 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Ocak 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,94 :artarakazalarak 2.664,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,60 düşüş sonucu 3.046,41 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,60 düşerek 4.980,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.862,60.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.664,61 ₺
|
-0,94 %
|
3.046,41 ₺
|
-0,60 %
|
19.862,60 ₺
|
-0,60 %
|
4.980,88 ₺
|
-0,60 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,81 değer kaybederek 92.494,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -7,04 düşerek 3.053,12 dolardan işlem gördü.