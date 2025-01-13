Piyasalarda gün sonu: 13 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.733,17 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,79 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ANGEN,CGCAM,RTALB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise FORMT,ALKLC,KARTN oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (8.943.141.283.60 TL), ISCTR (8.729.918.967.90 TL), YKBNK (5.662.425.615.52 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ocak 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,18 artarak 35,49 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 36,23 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (13 Ocak 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,94 :artarakazalarak 2.664,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,60 düşüş sonucu 3.046,41 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,60 düşerek 4.980,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.862,60.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,81 değer kaybederek 92.494,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -7,04 düşerek 3.053,12 dolardan işlem gördü.