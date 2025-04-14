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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (14 Nisan 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (14 Nisan 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (14 Nisan 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak 9.429,68 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,05 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,87 değer kaybederek 3.924,97 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (14 Nisan 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        14 Nisan 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,52 yükseliş ile 9.429,68 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse IEYHO,DITAS,AVOD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ATEKS,DAGHL,KSTUR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.467.930.697.25 TL), PEHOL (7.201.749.965.74 TL), AKBNK (4.304.671.210.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        313.25
        1.05 %
        7.467.930.697
        P
        23.00
        9.94 %
        7.201.749.966
        A
        50.10
        0.44 %
        4.304.671.210
        I
        11.37
        -1.39 %
        3.629.787.370
        K
        29.72
        3.77 %
        3.540.644.355
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        11.99
        10.00 %
        712.689.409
        D
        14.30
        10.00 %
        18.844.920
        A
        2.86
        10.00 %
        40.720.842
        C
        2,695.00
        10.00 %
        82.042.873
        C
        412.50
        10.00 %
        8.159.372
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        90.55
        -9.99 %
        3.092.471
        D
        95.80
        -9.96 %
        55.055.711
        K
        5,862.50
        -5.97 %
        12.716.745
        K
        16.31
        -5.89 %
        151.669.499
        L
        160.40
        -5.59 %
        176.700.538
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Nisan 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,40 artış ile 38,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,63 yükseliş ile 43,30 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,05
        0,40 %
        E
        EUR/TRY
        43,30
        0,63 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Nisan 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,98 değer kaybederek 3.205,95 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,87 değer kaybederek 3.924,97 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.417,33 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 25.590,80 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.205,95
        -0,98 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.924,97
        -0,87 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        25.590,80
        -0,87 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.417,33
        -0,87 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,15 yükseliş ile 84.759,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,90 artış ile 1.660,11 dolar.Brent Petrol ise 64,72 dolar

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