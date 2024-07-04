Piyasa raporu (04 Temmuz 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

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04 Temmuz 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1.7800 yükseliş ile 10.872,560 puandan tamamladı.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.808.863.915 TL), THYAO (10.348.313.858 TL), TUPRS (5.342.330.456 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TKFEN,EKGYO,AKFGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise REEDR,TURSG,QNBFB oldu.

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Temmuz 2024 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0.0200 artarak 32,565 lira oldu, Euro/TL yüzde 0.3800 yükselerek 35,253 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (04 Temmuz 2024 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 0.1600 artış ile 2.359,860 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0.3244 yükselişle 2.471,333 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.038,910 olurken, Cumhuriyet altını ise 16.106,320 oldu.