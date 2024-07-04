Piyasa raporu (04 Temmuz 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (04 Temmuz 2024 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1.7800 değer kazanarak 10.872,560 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0.0200 yükselerek 32,565 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0.3244 yükseliş ile 2.471,333 liraya çıktı.
04 Temmuz 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1.7800 yükseliş ile 10.872,560 puandan tamamladı.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.808.863.915 TL), THYAO (10.348.313.858 TL), TUPRS (5.342.330.456 TL) oldu.
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TKFEN,EKGYO,AKFGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise REEDR,TURSG,QNBFB oldu.
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Temmuz 2024 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0.0200 artarak 32,565 lira oldu, Euro/TL yüzde 0.3800 yükselerek 35,253 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
32,576 ₺
|
0.06 %
|
E
|
35,296 ₺
|
0.50 %
|
G
|
41,661 ₺
|
0.43 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Temmuz 2024 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde 0.1600 artış ile 2.359,860 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0.3244 yükselişle 2.471,333 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.038,910 olurken, Cumhuriyet altını ise 16.106,320 oldu.
|ALTIN
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.356,690 ₺
|
0.02 %
|
2.465,986 ₺
|
0.01 %
|
16.078,230 ₺
|
0.01 %
|
4.031,890 ₺
|
0.01 %
Diğer Piyasalarda Durum (04 Temmuz 2024 Perşembe)
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3.6100 değer kaybederek 57.394,510 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -4.4281 düşerek 3.117,660 dolardan işlem gördü.