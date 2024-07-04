Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.902,24 %0,27
        DOLAR 32,7519 %0,54
        EURO 35,4890 %0,55
        GRAM ALTIN 2.490,41 %0,93
        FAİZ 39,20 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 32,22 %1,13
        BITCOIN 54.384,00 %-6,76
        GBP/TRY 41,8758 %0,51
        EUR/USD 1,0825 %0,12
        BRENT 87,55 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 4.071,82 %0,93
        Haberler Ekonomi Döviz Piyasa raporu (04 Temmuz 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Döviz Haberleri

        Piyasa raporu (04 Temmuz 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (04 Temmuz 2024 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1.7800 değer kazanarak 10.872,560 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0.0200 yükselerek 32,565 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0.3244 yükseliş ile 2.471,333 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 05.07.2024 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (04 Temmuz 2024 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        04 Temmuz 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1.7800 yükseliş ile 10.872,560 puandan tamamladı.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.808.863.915 TL), THYAO (10.348.313.858 TL), TUPRS (5.342.330.456 TL) oldu.

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TKFEN,EKGYO,AKFGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise REEDR,TURSG,QNBFB oldu.

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Temmuz 2024 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0.0200 artarak 32,565 lira oldu, Euro/TL yüzde 0.3800 yükselerek 35,253 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        32,576
        0.06 %
        E
        EUR/TRY
        35,296
        0.50 %
        G
        GBP/TRY
        41,661
        0.43 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Temmuz 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 0.1600 artış ile 2.359,860 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0.3244 yükselişle 2.471,333 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.038,910 olurken, Cumhuriyet altını ise 16.106,320 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN KAPANIŞ ORAN
        ALTIN/ONS
        ALTIN/ONS
        2.356,690
        0.02 %
        GRAM ALTIN
        GRAM ALTIN
        2.465,986
        0.01 %
        CUMHURİYET ALTINI
        CUMHURİYET ALTINI
        16.078,230
        0.01 %
        ÇEYREK ALTIN
        ÇEYREK ALTIN
        4.031,890
        0.01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer Piyasalarda Durum (04 Temmuz 2024 Perşembe)

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3.6100 değer kaybederek 57.394,510 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -4.4281 düşerek 3.117,660 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! İğrenç gerçek ortaya çıktı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! İğrenç gerçek ortaya çıktı!
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        Eski sevgilisini ezmek istedi, uçuruma düştü
        Eski sevgilisini ezmek istedi, uçuruma düştü
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Kurşunların ortasında kaldı, hayatını kaybetti
        Kurşunların ortasında kaldı, hayatını kaybetti
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        İlklerin adamı Montella!
        İlklerin adamı Montella!
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        Kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgası: 3 yaralı
        Kuzenlerin taşlı ve yumruklu kavgası: 3 yaralı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Habertürk Anasayfa