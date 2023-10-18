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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende, beyaz eşya ve otomotivde beklenti ne? - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende, beyaz eşya ve otomotivde beklenti ne?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oldu. Borsa İstanbul şirketlerinin 2023 üçüncü çeyrek bilanço beklentilerini açıklayan Gezer, enflasyondaki yükseliş ve buna bağlı olarak perakende de satış büyümesini ele alırken bu şirketlerin satışları, FAVÖK ve FAVÖK marjları ile net kar marjındaki gelişmeleri değerlendirdi. Otomotiv ve beyaz eşyada iç tüketim ve ihracatın ele alındığı programda bu sektördeki şirketlerin satış ve karları ile ve rasyoların neyi ifade ettiği tartışıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 18:28 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:45
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oldu. Borsa İstanbul şirketlerinin 2023 üçüncü çeyrek bilanço beklentilerini açıklayan Gezer, enflasyondaki yükseliş ve buna bağlı olarak perakende de satış büyümesini ele alırken bu şirketlerin satışları, FAVÖK ve FAVÖK marjları ile net kar marjındaki gelişmeleri değerlendirildi.

        İHRACATIN ETKİSİ NE OLACAK?

        Programda perakendede satış ve karlılığı etkiyecek diğer gelişmeler ele alınırken otomotiv ve beyaz eşyada iç tüketim ve ihracat gerçekleşmeleri ortaya konuldu. Programda Gezer, hem otomotiv hem beyaz eşyada ihracatın performansı ve bunun şirket karlarına yansımasınıdeğerlendirildi.

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