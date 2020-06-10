Pegasus Havayolları, koronavirüs salgını dolayısıyla uzun zamandır kapalı olan dış hat uçuşlarına 13 Haziran itibarıyla başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak olan ilk sefer Almanya'ya olacak. Pegasus Havayolları'nı kullanarak Almanya'ya gidecek olan kişiler için Almanya belirli şartlar arıyor. O şartlar: Almanya vatandaşları, Almanya tarafından verilen oturum iznine sahip kişiler, 17 Mart 2020 tarihinden sonra düzenlenmiş olan C tipi ve D tipi vize sahibi kişiler.
Ayrıca, ilaç sektörü, gemi adamı, mevsimlik çalışan, tarım, medya veya metal sektöründe çalışanlar hariç Almanya'ya ilk kez giriş yapacak kişilerin kabul edilmeyeceği öğrenildi. Turistik veya aile ziyareti amaçlı seyahatlerde ise, Gri veya Yeşil pasaport sahibi kişiler kabul edilmeyecek. Almanya'ya giriş yapacak kişilerin kurallar gereği kendi evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına uyması gerektiği öğrenildi.
"EVLERİNDE 14 GÜNLÜK KARANTİNA'DA KALMALARI GEREKMEKTEDİR"
Almanya'dan Türkiye'ye düzenlenecek olan seferlerde ise şu şartlar aranacak:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahibi kişiler, Türkiye'de oturum iznine sahip kişiler, Türk vatandaşı ile evli olup Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu eşlerin aile cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneğini ibraz etmeleri, evliliklerini henüz ülke nüfus kütüklerine tescil etmemiş olan vatandaşların, bu evliliklerini yurt dışı temsilcilerine belgelendirilmesi şartıyla, yabancı uyruklu çocuklarının ise bu evlilikten doğmuş olduğunu gösteren belge ibraz etmeleri kaydıyla uçuşa kabul edilecekler.
Bu şartları sağlayan yolcuların Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına girmeleri gerektiği öğrenildi.
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