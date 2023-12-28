Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi! 2024 yılı pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri - İş-Yaşam Haberleri

Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi! 2024 yılı pasaport, kimlik ve ehliyet ücretleri - İş-Yaşam Haberleri

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Değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 liradan 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 liradan 174 liraya, pasaport defter bedeli 501 liradan 790 lira, ikamet izni bedeli 356 liradan 565 liraya çıktı.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 liradan 130 liraya, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 liradan 260 liraya çıktı.

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Değerli Kağıdın Cinsi Eski Bedel (TL) Yeni bedel (TL) 1 - Noter kağıtları : a) Noter kağıdı 55 87 b) Beyanname 55 87 c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 110 174 2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 3 - Pasaportlar 501 790 4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 356 565 5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.) a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 130 b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 130 c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 166 260 7 - Aile cüzdanları 445 705 8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) 9 - Sürücü belgeleri 624 990 10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 990 11 - (Mülga:2/1/2017- KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.) 12 - Motorlu araç tescil belgesi 557 885 13 - İş makinesi tescil belgesi 468 740 14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 33 55 15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 83 130 16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 356 565 17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 356 565

Aile cüzdanı bedeli 445 liradan 705 liraya çıkarken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 liradan 990 liraya, motorlu araç tescil belgesi 557 liradan 885 liraya yükseldi.

İş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.