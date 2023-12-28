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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü - İş-Yaşam Haberleri

        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü

        Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergiler, yüzde 50 oranında düşürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:38 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:50
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        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
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        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; vergi oranları at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

        Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

        Türkiye'de spor müsabakalarına dayalı müşterek bahisler ve diğer şans oyunlarını Sisal Şans oynatıyor. Şirket, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. ve İtalyan Sisal S.p.A’in ortaklığıyla kuruldu. At yarışları ise Türkiye Jokey Kulübü tarafından oynatılıyor.

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