Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; vergi oranları at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.

Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Türkiye'de spor müsabakalarına dayalı müşterek bahisler ve diğer şans oyunlarını Sisal Şans oynatıyor. Şirket, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. ve İtalyan Sisal S.p.A’in ortaklığıyla kuruldu. At yarışları ise Türkiye Jokey Kulübü tarafından oynatılıyor.