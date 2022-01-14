5. yılına global iki proje ile girdi

HABERTURK.COM

Yerli kripto para işlem platformu Paribu, blokzincir projesi Paribu Net ve ekosisteme yatırım yapmak için oluşturduğu Paribu Ventures’ı duyurdu. Türkiye’de 5. yılına 5 milyonu geçen kullanıcı sayısıyla giren şirket, yeni projelerini düzenlediği bir toplantısı ile paylaştı.

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Paribu CEO’su Yasin Oral, 2022’de Paribu’yu globale taşıyacak iki önemli projeye imza atacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Paribu’yu yeni nesil bir teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. Geçtiğimiz ay SHERPA’yı Paribu bünyesine dahil etmemiz globalleşme yolunda attığımız önemli bir adım. Bunun bir diğer örneği de Türkiye’nin ilk bağımsız blokzincir projesi olan Paribu Net olacak. Hızlı, ölçeklendirilebilir ve güvenli bir blokzincir ağı olacak olan Paribu Net hem Paribu için hem de ülkemiz için önemli bir proje. Bir başka önemli haberimiz de özellikle blokzincir girişimlerine ve teknolojilerine yatırım yapacağımız Paribu Ventures oluşumu.”

KENDİ TOKEN’INI DA ÇIKARACAK

Toplantıda verilen bilgiye göre gelecek hafta itibarıyla halka açık testnet ile faaliyete geçecek olan Paribu Net, üzerinde akıllı kontratlar, merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları, NFT marketleri ve daha pek çok dağıtık uygulama geliştirilebilecek. 14 Şubat’ta mainnet’in açılması ile ağın kendi native token’ı Paribu Coin’in ön satışı da başlayacak.

30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM BÜTÇESİ AYIRDI

Paribu CEO’su Yasin Oral'ın yanıısıra Paribu Danışma Kurulu Üyeleri Turan Sert ile Cemil Şinasi Türün’ün ve Paribu Proje Yöneticisi Utku Dördüncü'nün de katıldığı toplantıda verilen bilgiye göre girişimcilerin blokzincir ekosisteminde geliştirdikleri ürün ve projelerin erken veya ileri aşamalarda desteklenmesi için kurulan Paribu Ventures ile ilk etapta 30 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle, gelecek 2 yıl içinde minimum 30 girişime yatırım yapılması planlanıyor..