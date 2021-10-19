Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bayraktar'ın cenazesi, tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de bulunan BAYKAR Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne götürülmüştü. Taziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlenecek. Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.
Ciner Grubu, dün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Ülkemizin milli ve yerli savunma ve teknoloji hamlesinde öncü girişimci vasfıyla bu alanda çok önemi milli güç varlıkları yaratan ve milletimizin haklı sevgi ve takdirini kazanan Baykar Savunma'nın kurucu Sn. Özdemir Bayraktar'ın vefatından derin bir üzüntü duyduk. Kıymeti ailesinin büyük acısını paylaşır, sabır ve baş sağlığı diler aziz merhuma Allah'tan rahmet niyaz ederiz." denildi.
Afrika'da resmi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın ailesi için olduğu kadar ülke için de büyük bir kayıp olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye ilanı verdi.
Erdoğan, bazı gazetelerde yayımlanan taziye mesajında şunları kaydetti:
"Sevgili dünürüm, iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dede olarak hepimizin gönlünde kıymetli bir yer edinen, vizyonerliği ve üretkenliğiyle sanayi sektörümüzün pek çok öncü fabrikasının yöneticisi/kurucusu olan, insansız hava araçları alanında başlattığı çalışmalarla, ülkemizin dünyanın önde gelen tasarımcı ve üreticilerinden biri haline gelmesinde çok büyük emeği bulunan, hayatını, Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesi, bilhassa sanayi ve teknolojide hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya adayan, evlatlarını da aynı gayeyle yetiştirip ülkenin ve milletin hizmetine koşan, çalışkanlığı, üretkenliği, dürüstlüğü, yardımseverliği ile iş dünyasında da çokça saygı duyulan, sevilen ve takdir edilen Özdemir Bayraktar Beyefendi, dar-ı bekaya irtihal etti. Ailesi için olduğu kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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