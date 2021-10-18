Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'de SİHA'nin fikir babası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Baykar'dan yapılan açıklamada, Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazının 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacağı açıklandı

HABERTURK.COM

Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'de SİHA'nin fikir babası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Baykar'dan yapılan açıklamada, Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazının 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacağı açıklandı.

Şirketin açıklamasında, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü... Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz." denildi.

EVLATLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Özdemir Bayraktar’ın iki oğlu Selçuk ve Haluk Bayraktar, vefat haberinin ardından sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı. Selçuk Bayraktar, “Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü… Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti…” dedi. Haluk Bayraktar da “Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti” diye yazdı.

TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İnsansız Hava Araçlarımızın fikir babası, Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Haluk ve Selcuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu Millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan, Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Memleketimize teknoloji alanında yaptığı katkılara, idealleri uğruna ortaya koyduğu gayrete bizzat şahit olduğum Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, Bayraktar ailesine başsağlığı diliyorum."

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

1949 yılında Sarıyer’in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye’nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

1984 yılında Baykar Makina’nın kuruluşunda yer aldı. Baykar’ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’ların Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021’de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görüldü.