Oyun dünyasının en büyük satın almasına AB'den onay çıktı!

Microsoft Corp, Activision'ı 69 milyar dolara satın alarak AB antitröst onayı aldı. Bu, Çinli ve Güney Koreli düzenleyicilerin, anlaşmanın İngiliz vetosuna rağmen davayı takip etmelerini sağlayabilecek önemli bir artış olarak dikkat çekiyor.

Bununla birlikte, ABD yazılım devi hala dünyanın en büyük oyun endüstrisini ele geçirmek için bir savaşla karşı karşıya. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) engelleme kararına itiraz etmek için 24 Mayıs'a kadar zamanı var. Nihai bir karar aylar sürebilir.

ABD'DE HENÜZ ONAYLANMADI!

Geçtiğimiz aylarda Japonya'da da onaylanan satın alma süreci ABD'de ise halen sürüncemede. ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun anlaşmaya karşı açtığı dava süreci halen devam ederken, Avrupa Komisyonu, Microsoft'un "Call of Duty" gibi popüler Activision oyunlarını rakip oyun akış platformlarına lisanslamayı kabul etmesi nedeniyle işlemin rekabet yanlısı olduğuna karar verdi.

"REKABET YANLISI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Avrupa Birliği antitröst şefi Margrethe Vestager gazetecilere verdiği demeçte, bu tür lisansların "pratik ve etkili" olduğunu belirterek, "Aslında, mevcut duruma kıyasla bulut oyun akışının durumunu önemli ölçüde iyileştiriyorlar, bu yüzden onları rekabet yanlısı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı